Хонда потвърди завръщането на Жоан Мир за Гран При на Малайзия

Заводският тим на Хонда официално обяви, че Жоан Мир ще се завърне на стартовата решетка в MotoGP за предстоящата Гран при на Малайзия, след като пропусна няколко поредни състезания поради здравословни проблеми.

Испанският пилот загатна за завръщането си на пистата „Сепанг“ още през изминалия уикенд с публикация в социалните мрежи. Мир бе извън строя след надпреварата в Австрия, като пропусна състезателните уикенди в Япония, Индонезия и Австралия заради неизяснено заболяване, наложило преминаването на серия от медицински изследвания.

A special day visiting animals, hanging over the Oval and comparing hands with the ones of Ayrton Senna 🤩 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/5PUF9EmBP1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2026

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Бившият световен шампион вече получи разрешение от лекарския екип да поднови състезателната си дейност на трасето, където за последно се качи на почетната стълбичка – „Сепанг“.

„Периодът изобщо не беше лесен и искам да благодаря на всички около мен, които ми помогнаха да запазя фокус и да работя за възстановяването си. През последната седмица успях да покарам различни типове мотори и лекарите ми дадоха зелена светлина да се върна. Нямам търпение отново да се събера с тима и да видим какво можем да постигнем в оставащите стартове до края на годината.

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Пазя страхотни спомени от „Сепанг“, както и целият екип на Хонда, така че завръщането на толкова познато трасе е правилното решение. Най-важното за предстоящия уикенд е отново да се кача на мотора, да възстановя синхрона с тима и да усетя темпото си“, сподели Жоан Мир.

След като Мир бе извън строя без заместник в Австралия, вирус повали и Лука Марини, което остави заводския тим на Хонда HRC без нито един мотоциклет на пистата „Филип Айлънд“ след първата свободна тренировка. Италианецът обаче също изразява надежда, че ще може да се състезава на малайзийска земя.

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„За съжаление на „Филип Айлънд“ не успяхме да направим повече от две-три обиколки и от петък насам бях изцяло концентриран върху това да се възстановя максимално бързо. Вече се чувствам по-добре и успях да подновя тренировките във фитнеса, но пилотирането на машина от MotoGP винаги е различно изпитание. „Сепанг“ е изключително натоварваща писта заради тежките климатични условия. Със сигурност ще адаптираме подхода си за уикенда, за да запазим достатъчно сили за неделя, като много ще зависи и от времето. Предстои ми задължителен медицински преглед преди старта, но не вярвам да има спънки“, заяви Марини.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages