Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Хонда потвърди завръщането на Жоан Мир за Гран При на Малайзия

  • 27 окт 2026 | 15:58
  • 291
  • 0

Заводският тим на Хонда официално обяви, че Жоан Мир ще се завърне на стартовата решетка в MotoGP за предстоящата Гран при на Малайзия, след като пропусна няколко поредни състезания поради здравословни проблеми.

Испанският пилот загатна за завръщането си на пистата „Сепанг“ още през изминалия уикенд с публикация в социалните мрежи. Мир бе извън строя след надпреварата в Австрия, като пропусна състезателните уикенди в Япония, Индонезия и Австралия заради неизяснено заболяване, наложило преминаването на серия от медицински изследвания.

Бивш пилот: Сравнението с Роси е това, което мотивира Маркес
Бивш пилот: Сравнението с Роси е това, което мотивира Маркес

Бившият световен шампион вече получи разрешение от лекарския екип да поднови състезателната си дейност на трасето, където за последно се качи на почетната стълбичка – „Сепанг“.

„Периодът изобщо не беше лесен и искам да благодаря на всички около мен, които ми помогнаха да запазя фокус и да работя за възстановяването си. През последната седмица успях да покарам различни типове мотори и лекарите ми дадоха зелена светлина да се върна. Нямам търпение отново да се събера с тима и да видим какво можем да постигнем в оставащите стартове до края на годината.

Официално: Хорхе Мартин ще направи опит да кара в Гран При на Малайзия
Официално: Хорхе Мартин ще направи опит да кара в Гран При на Малайзия

Пазя страхотни спомени от „Сепанг“, както и целият екип на Хонда, така че завръщането на толкова познато трасе е правилното решение. Най-важното за предстоящия уикенд е отново да се кача на мотора, да възстановя синхрона с тима и да усетя темпото си“, сподели Жоан Мир.

След като Мир бе извън строя без заместник в Австралия, вирус повали и Лука Марини, което остави заводския тим на Хонда HRC без нито един мотоциклет на пистата „Филип Айлънд“ след първата свободна тренировка. Италианецът обаче също изразява надежда, че ще може да се състезава на малайзийска земя.

Педро Акоста с откровено признание преди трансфера в Дукати
Педро Акоста с откровено признание преди трансфера в Дукати

„За съжаление на „Филип Айлънд“ не успяхме да направим повече от две-три обиколки и от петък насам бях изцяло концентриран върху това да се възстановя максимално бързо. Вече се чувствам по-добре и успях да подновя тренировките във фитнеса, но пилотирането на машина от MotoGP винаги е различно изпитание. „Сепанг“ е изключително натоварваща писта заради тежките климатични условия. Със сигурност ще адаптираме подхода си за уикенда, за да запазим достатъчно сили за неделя, като много ще зависи и от времето. Предстои ми задължителен медицински преглед преди старта, но не вярвам да има спънки“, заяви Марини.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки

Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки

  • 27 окт 2026 | 13:58
  • 526
  • 0
Официално: Хорхе Мартин ще направи опит да кара в Гран При на Малайзия

Официално: Хорхе Мартин ще направи опит да кара в Гран При на Малайзия

  • 27 окт 2026 | 13:49
  • 437
  • 0
В Ред Бул ще оправят стартовете си чак догодина?

В Ред Бул ще оправят стартовете си чак догодина?

  • 27 окт 2026 | 13:27
  • 475
  • 0
Хелмут Марко инвестира в AI, който дава възможност на мъртвите да говорят

Хелмут Марко инвестира в AI, който дава възможност на мъртвите да говорят

  • 27 окт 2026 | 12:54
  • 1954
  • 3
Тото Волф обясни защо Мерцедес трябва да помогне на Джордж Ръсел

Тото Волф обясни защо Мерцедес трябва да помогне на Джордж Ръсел

  • 27 окт 2026 | 12:37
  • 756
  • 0
Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

  • 27 окт 2026 | 12:15
  • 693
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 5488
  • 16
11-те на Черно море и Септември

11-те на Черно море и Септември

  • 27 окт 2026 | 15:47
  • 2291
  • 2
Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 13348
  • 90
Решено е: Карик получава още време

Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
  • 6853
  • 18
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 17661
  • 6
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 23966
  • 102