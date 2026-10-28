Успешна операция за Разгатлиоглу, вече е започнал да тренира

Пилотът на Прамак Ямаха Топрак Разгалтиоглу се подложи на успешна операция на дясното рамо, което той контузи при падането си по време на втората свободна тренировка преди Гран При на Индонезия по-рано този месец.

Заради тази травма турският състезател ще пропусне остатъка от дебютния му сезон в MotoGP. Самият Разгатлиоглу обяви, че вече е започнал да тренира, а целта му е да се завърне на мотора възможно най-скоро. Теоретично това може да се случи още на 1 декември, когато ще се проведе традиционният еднодневен следсезонен тест във Валенсия. По-вероятно е обаче Разгатлиоглу да изчака до предсезонните тестове в началото на 2027 година, за да се качи отново на машина от MotoGP.

„Понякога се случват неща, които не очакваш. Преминавам през труден период, защото за първи път в състезателната си кариера ми се наложи да приключа сезона предсрочно. Много странно е да гледам състезанията по телевизията, вместо да участвам в тях.



„Претърпях операция на рамото, за да мога да се завърна още по-силен, и вече започнах да тренирам. Надявам се възможно най-скоро отново да се кача на мотоциклета.



„Искам да благодаря на цялото семейство на Ямаха, на моя отбор и на доктор Минола. Благодаря и на всички вас, които ме подкрепяхте и не ме оставихте сам в този труден момент, изпращайки ми своите добри пожелания“, написа Ел Турко в своя профил в Инстаграм.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google