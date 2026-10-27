ПФК Ботев дължи 437 000 евро на Община Пловдив, а Локомотив - 66 000

ПФК Ботев АД дължи на Община Пловдив към настоящия момент 437 616,18 евро, съобщава „Пловдив24“. Сумата е натрупана за доста дълъг период от време и към нея тече и законна лихва.

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От размера на задължението става ясно, че то не е натрупано само за ползването на стадион "Христо Ботев", тъй като месечният наем за това е 2840 евро.

От клуба са категорични, че считат част от сумите по задълженията като спорни.

Дългове към Община Пловдив има и ПФК Локомотив 1926 АД. Неплатените към този момент задължения за местни данъци и такси са в размер на 65 231.85 евро.

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