Фен купи фланелката на Алберто Салидо за 210 евро

Фланелката на Алберто Салидо от мача с Черноморец (Бургас) за Купата на България беше продадена за 210 евро. Сумата вече е преведена за лечението на малката Натали-Ирен. С този търг общата сума, събрана от началото на кампанията "Заедно с Ботев", достигна 3360 евро.

"Фланелката на Алберто Салидо от мача с Черноморец Бургас беше продадена за 210 евро.



Сумата вече е преведена за лечението на малката Натали-Ирен. С този търг общата сума, събрана от началото на кампанията "Заедно с Ботев", достигна 3360 евро.



Благодарим на всички ботевисти, които се включиха в благотворителната кампания и дариха лични средства в подкрепа на Натали-Ирен", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google