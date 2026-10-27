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Фен купи фланелката на Алберто Салидо за 210 евро

  • 27 окт 2026 | 16:00
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Фен купи фланелката на Алберто Салидо за 210 евро

Фланелката на Алберто Салидо от мача с Черноморец (Бургас) за Купата на България беше продадена за 210 евро. Сумата вече е преведена за лечението на малката Натали-Ирен. С този търг общата сума, събрана от началото на кампанията "Заедно с Ботев", достигна 3360 евро.

"Фланелката на Алберто Салидо от мача с Черноморец Бургас беше продадена за 210 евро.

Сумата вече е преведена за лечението на малката Натали-Ирен. С този търг общата сума, събрана от началото на кампанията "Заедно с Ботев", достигна 3360 евро.

Благодарим на всички ботевисти, които се включиха в благотворителната кампания и дариха лични средства в подкрепа на Натали-Ирен", написаха от клуба.

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