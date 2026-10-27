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Скоулс посочи кой е най-подходящ за следващ мениджър на Ман Юнайтед

  • 27 окт 2026 | 17:45
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Пол Скоулс призова Манчестър Юнайтед да назначи Антонио Конте, ако клубът реши да се раздели с Майкъл Карик. Легендата на „червените дяволи“ смята, че италианецът е значително по-добър избор от останалите обсъждани кандидати, въпреки че предупреди, че назначението му крие сериозни рискове заради темпераментния му характер. По-рано днес английската преса обяви, че шефовете на "червените дяволи" са взели решения да дадат още три мача на Карик да спаси работата си.

„Трябва да избереш мениджър, за когото вярваш, че ще върне отбора към борбата за титлата в Премиър лийг. От тримата бих избрал Антонио Конте, но с едно огромно предупреждение. Той даде сигнали, че иска да дойде, и съм почти сигурен, че клубът е разговарял и с тримата. Не мога да разбера защо би искал тази работа, защото според мен отборът не е достатъчно добър за него“, заяви Скоулс.

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Бившият халф посочи и Унай Емери като възможна алтернатива. Той похвали работата на испанеца в Астън Вила, особено способността му да поддържа високо ниво на представяне въпреки необходимостта клубът да продава водещите си футболисти. Скоулс обаче остава убеден, че Конте е най-добрият избор за „Олд Трафорд“.

„Когато говорим за най-добрите треньори на най-високо ниво, Конте е далеч пред останалите. Погледнете какво направи в Ювентус, а след това отиде в Наполи и спечели титлата. Знам, че е избухлив и може да бъде луд, но когато става дума за успешни мениджъри в големите клубове, той е с класа над другите. Не ме интересува дали назначението ще бъде краткосрочно. Ако остане 18 месеца и върне Юнайтед в битката за титлата, това ще е успех. Конте трябва да дойде и да разтърси съблекалнята“, добави бившият футболист.

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Снимки: Gettyimages

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