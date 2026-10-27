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Джерард посочи играчи, които от Ман Юнайтед е трябвало да изгонят

  • 27 окт 2026 | 18:12
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Легендата на Ливърпул Стивън Джерард отправи остра критика към състава на Манчестър Юнайтед, като заяви, че няколко от футболистите на тима вече не отговарят на изискванията на клуб с подобни амбиции. Бившият капитан на мърсисайдци посочи проблеми в защитата, халфовата линия и атаката, но подчерта, че Бруно Фернандеш остава играч от най-висока класа.

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„Ако разгледате състава, в защита Хари Магуайър има добра кариера зад гърба си, а Люк Шоу беше наистина добър футболист в най-добрите си години. Но те вече не са играчи за Манчестър Юнайтед. Трябваше да бъдат освободени по-рано“, заяви Джерард. Той разкритикува и Лисандро Мартинес за публичните му коментари относно липсата на достатъчно подкрепа за Майкъл Карик на трансферния пазар.

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Джерард постави под съмнение и качествата на Андре Сантос, привлечен от Челси за 50 милиона паунда, както и на Карлос Балеба, за когото Юнайтед е платил около 70 милиона паунда. „Защо привличате футболисти, които не са достатъчно добри, за да играят за Манчестър Юнайтед? Балеба има потенциал, но все още не е готов да помогне на отбора да се бори за върха в първенството“, коментира бившият английски национал.

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Той изрази разочарование и от представянето на играчите по фланговете, като определи формата на Амад Диало като непостоянна. Джерард похвали Брайън Мбемо за представянето му през сезона, но постави въпроси и около ролята на Матеус Куня, който според него не показва достатъчно, за да бъде неизменен титуляр. „Проблемите са навсякъде“, обобщи бившият капитан на Ливърпул.

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Снимки: Gettyimages

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