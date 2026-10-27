Джерард посочи играчи, които от Ман Юнайтед е трябвало да изгонят

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард отправи остра критика към състава на Манчестър Юнайтед, като заяви, че няколко от футболистите на тима вече не отговарят на изискванията на клуб с подобни амбиции. Бившият капитан на мърсисайдци посочи проблеми в защитата, халфовата линия и атаката, но подчерта, че Бруно Фернандеш остава играч от най-висока класа.

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„Ако разгледате състава, в защита Хари Магуайър има добра кариера зад гърба си, а Люк Шоу беше наистина добър футболист в най-добрите си години. Но те вече не са играчи за Манчестър Юнайтед. Трябваше да бъдат освободени по-рано“, заяви Джерард. Той разкритикува и Лисандро Мартинес за публичните му коментари относно липсата на достатъчно подкрепа за Майкъл Карик на трансферния пазар.

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Джерард постави под съмнение и качествата на Андре Сантос, привлечен от Челси за 50 милиона паунда, както и на Карлос Балеба, за когото Юнайтед е платил около 70 милиона паунда. „Защо привличате футболисти, които не са достатъчно добри, за да играят за Манчестър Юнайтед? Балеба има потенциал, но все още не е готов да помогне на отбора да се бори за върха в първенството“, коментира бившият английски национал.

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Той изрази разочарование и от представянето на играчите по фланговете, като определи формата на Амад Диало като непостоянна. Джерард похвали Брайън Мбемо за представянето му през сезона, но постави въпроси и около ролята на Матеус Куня, който според него не показва достатъчно, за да бъде неизменен титуляр. „Проблемите са навсякъде“, обобщи бившият капитан на Ливърпул.

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Снимки: Gettyimages