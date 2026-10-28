Още една добра новина за Карик преди гостуването на Челси

Халфът на Манчестър Юнайтед Коби Мейну поднови тренировки с отбора преди съботното гостуване на Челси на "Стамфорд Бридж". Това е още една добра новина за мениджър на тима Майкъл Карик след седмиците на лоши резултати и несигурност около неговото бъдеще. Вчера клубното ръководство взе решение да остави англичанина начело на отбора, а днес Карик е изяснил и отношенията си с капитана Бруно Фернандеш, който си позволи да го критикува след загубата от Комо и в резултат на това остана на пейката в мача с Борнемут.

Мейну пропусна последните четири мача на Манчестър Юнайтед. За последно той игра в двубоя с Тотнъм на 10 октомври.

Kobbie returns to training 👊 — Manchester United (@ManUtd) October 28, 2026

Люк Шоу и Маркъс Рашфорд пропуснаха тренировката. Нападателят е извън терените заради травма в хълбока, като същевременно изпитва болки и в слабините.

В заниманието се включиха и няколко млади играчи, сред които 18-годишният Амир Ибрагимов, Джим Туейтс, братята Флетчър и Джария Шах.

Юнайтед се стреми да сложи край на серията си без победа във Висшата лига, която продължава още от края на август. Утре следобед Майкъл Карик трябва да даде пресконференцията си преди двубоя с Челси.

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