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Карик и Бруно Фернандеш се видяха на четири очи и се разбраха

  • 28 окт 2026 | 13:17
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик и капитанът Бруно Фернандеш са се срещнали лице в лице, за да изгладят отношенията си. Това се е случило вчера сутринта на тренировъчната база на клуба, съобщава “Скай Спортс”. Двамата са обещали да насочат отново усилията си към това да обърнат хода на сезона за клуба. Към това е имало и среща между тях и останалите футболисти на тима.

Разговорът е бил открит и откровен, а сега се очаква Фернандеш да бъде сред играчите в ключовия двубой на Юнайтед срещу Челси на „Стамфорд Бридж“ в събота. Португалецът остана неизползвана резерва при загубата с 0:3 от Борнемут през изминалия уикенд.

Не е известно дали Бруно се е извинил за публичните си критики към тактиката на Карик и неговия щаб след поражението с 1:4 от Комо в Шампионската лига преди седмица.

Общо “червените дяволи” вече нямат победа в осем поредни мача във всички турнири, като пет от тях са поражения. Независимо от това засега Карик остава начело.

Решено е: Карик получава още време
Решено е: Карик получава още време
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