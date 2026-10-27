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Алегри обясни защо се е отказал да обжалва наказанието си

  • 27 окт 2026 | 17:39
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Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри потвърди, че се е отказал да обжалва наказанието си от два мача след червения си картон при равенството 3:3 в дербито с Рома. Заради санкцията си той ще пропусне гостуването на Монца утре и това на Ювентус в неделя.

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Официално: Алегри пропуска сблъсъка между Ювентус и Наполи

“Няма какво повече да кажа, толкова много неща се случиха досега. Тази сутрин реших да се откажа от обжалването. Никога не знаеш, може накрая да се окажа с наказание от четири мача вместо два. Най-голямото съжаление не е санкцията ми, а фактът, че не си тръгнахме с трите точки, въпреки че направихме добър мач. Всичко останало са приказки. Какво е трябвало или можело да се направи. Не какво съм казал, а какво съм можел да кажа… Нека просто се посмее на това сега. Съжалявам, че няма да бъда на пейката. Харесва ми да ходя в Торино. Тези, които ще бъдат там, ще свършат по-добра работа от мен. Аз разполагам със страхотен щаб. Не знам какво е казал Джан Пиеро Гасперини вчера, но докладваните ми думи може да не са били верни. Въпреки това вече не можем да променим решението за наказанието. Сега трябва да се трудим усърдно, защото изоставаме в класирането. Всичко, което можем да направим, е да се захванем за работа и да подобрим позицията си, както и определени ситуации в мачовете, в които разочароваме досега”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages

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