Наполи и Рома сътвориха голямо шоу с шест гола

Наполи и Рома изиграха изключително атрактивен двубой, който завърши 3:3 на стадион “Диего Армандо Марадона”. Пет от попаденията паднаха през второто полувреме. “Вълците” остават без загуба в Серия А, но може да изостанат от лидерите Интер и Лацио, които не са изиграли мачовете си от този кръг. Неаполитанци пък имат седем точки по-малко от днешния си съперник и са десети.

Франк Ангиса откри резултата със задна ножица в 28-ата минута. Първата част предложи само един гол, но интересните моменти не липсваха, а Кристане удари греда малко преди почивката. Скот Мактоминей удвои аванса на домакините в началото на второто полувреме. “Вълците” успяха да изравнят след два гола в рамките на четири миниту между 70-ата и 74-ата, когато Матиас Соуле и резервата Леонардо Балерди се разписаха. Мактоминей отново даде аванс на Наполи в 83-ата минута, но малко преди края Балерди направи резултата 3:3 с втория си гол в мача.

Gara PAZZESCA al Maradona: Napoli e Roma conquistano un punto a testa ⚖️ #SerieAEnilive #NapoliRoma https://t.co/FBdgmVRchr — Lega Serie A (@SerieA) October 24, 2026

Наполи започна двубоя силно и имаше предимство в началото, като бързо организира няколко атаки. В една ситуация Хойлунд опита да стреля, но бе блокиран. В друга Ди Лоренцо потърси Ланг, но Ренш направи решителен шпагат, който предотвпати изстрела, а при добавката Политано прати топката над вратата. Опасно центриране пък бе избито от Манчини, а след това Мактоминей стреля право във вратаря.

Постепенно Рома навлезе в мача и имаше период, в който владееше повече топката. Първата добра опасност за гостите завърши с удар на Кристане, който прати топката във външната страна на мрежата. Малко по-късно страхотен пробив на Мален бе спрян от Ангиса. След това нидерландецът получи топката от Соуле и стреля, а Мерет направи отлично спасяване. Пред другата врата центриране на Ланг мина покрай Оливера, Хойлунд и гредата. В 28-ата минута Наполи поведе след блестящо изпълнение на Ангиса. Халфът откри резултата със задна ножица.

Anguissa l’ha fatto bellissimo 💫 #SerieAEnilive #NapoliRoma https://t.co/LvzMrpDCSB — Lega Serie A (@SerieA) October 24, 2026

Тимът на Алегри можеше да удвои аванса си, когато Ланг изведе Де Бройне зад защитата. Голини излезе извън наказателното си поле и успя да докосне топката, което бе достатъчно. Соуле пък бе в основата на контраатака към другата врата. Той намери Ермосо, чийто удар след рикошет мина на сантиметри от гредата. Удар на Хойлунд с глава не бе достатъчно точен, а при следващата атака на домакините датчанинът напредна и намери на прекрасна позиция Оливера, чийто удар бе спрян след блестящо спасяване на Голини. Малко преди почивката “вълците” бяха близо до изравняване, но удар на Кристанте с глава среща лявата греда на Мерет.

Наполи нанесе втори удар в самото начало на втората част. Мактоминей засече с глава центриране на Политано в близост до вратата. Голини реагира, но не успя да предотврати топката да премине голлинията, а шотландецът се подсигури, като я изрита още веднъж в мрежата. В този период домакините играеха уверено и търсеха ново попадение. Римляните обаче също създаваха опасности. След пробив отдясно Пробив на Де Роон потърси Мален, но отлична изява на Рафа Марин попречи на топката да стигне до нападателя.

CHE PARTITA 😅 Termina 3-3 al Maradona! Pareggiamo i conti grazie a #Soulé e alla doppietta di #Balerdi! SEMPRE FORZA ROMA 🟨🟥 #ASRoma | #NapoliRoma https://t.co/NV46GY4FJO — Radio Romanista (@radio_romanista) October 24, 2026

В 57-ата минута Политано можеше да реши мача. Той получи отлично подаване, което стана още по-удобно след рикошет, и излезе сам срещу вратаря. Голини излезе добре и направи важно спасяване, което запази надеждите на Рома. Веднага след това Гасперини направи тройна смяна. Той извади Ренш, Ермосо и Пизили и пусна в игра Молина, Кастро и Балерди. Гостите взеха инициативата и в 70-ата минута намалиха. Соуле направи двойно с Мален и с прекрасен изстрел прати топката в долния десен ъгъл на Мерет.

Вдъхновени от гола, гостите тръгнаха още по-активно в предни позиции и притиснаха съперника. Четири минути по-късно те стигнаха до изравняване. След няколко корнера поред защитата на домакините се пропука. Кастро свали топката, а Балерди се разписа. Тимът на Алегри беше объркан и продължи да бъде под обстрел и няколко удара на гостите бяха блокирани. Наполи обаче се вдигна благодарение на Мактоминей. Шотландецът направи резултата 3:2 след хубав удар от дистанция.

Драмата обаче не бе приключила. Балерди отбеляза втория си гол в мача минута преди края на редовното време. Той засече с глава центриране на Уесли. Домакините имаха претенции за нарушение срещу Бойкена. Бурните протести накараха съдията да покаже червен картон на Алегри. Повторенията обаче показаха, че бранителят на Наполи падна на тревата след много леко съприкосновение.

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Снимки: Imago