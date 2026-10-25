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Алегри предизвика нов скандал в Италия: Подариха им Шампионската лига!

  • 25 окт 2026 | 09:19
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Зрелищното дерби между Наполи и Рома завърши при резултат 3:3, но двубоят остана в сянката на червения картон за треньора Алегри. Видимо ядосаният наставник на домакините остро разкритикува съдийството и отправи остри думи към съперника.

Грандиозен сблъсък с шест попадения и краен резултат 3:3 на стадион „Диего Армандо Марадона“ остана в сянката на бурни събития край тъчлинията. Главно действащо лице в скандала бе Алегри, който бе изгонен след намеса на арбитъра Коломбо, което отприщи вълна от недоволство у опитния специалист.

Наставникът на домакините от Наполи смята, че е санкциониран твърде строго, и не скри разочарованието си от решенията на съдийската бригада.

"Четвъртият съдия извика главния рефер и веднага ми показаха червен картон, въпреки че нищо не бях казал. Следващия път просто ще седя на пейката без да помръдвам. Изглежда, че ме гонят в момента, в който се изправя."

Наполи и Рома сътвориха голямо шоу с шест гола
Наполи и Рома сътвориха голямо шоу с шест гола

Италианският треньор припомни и предишни свои наказания, подчертавайки двойния аршин спрямо наставниците в Серия А.

"Миналата година платих глоба от 80 000 евро. Може би най-добре ще е изобщо да не излизам на терена. Гледам как други постоянно жестикулират и правят каквото си искат, но се измъкват без никакви санкции."

Бесният Алегри: На други треньори не им казват нищо, а мен ме наказват веднага
Бесният Алегри: На други треньори не им казват нищо, а мен ме наказват веднага

Най-голямата буря на Апенините обаче бе предизвикана от инцидент след края на официалната пресконференция. Напускайки залата за медии, Алегри подхвърли реплика, която мигновено привлече вниманието на обществеността:

"Миналата година им пъхнаха Шампионската лига в джоба. Все една и съща история!"

Тези думи бяха директна препратка към битката за класиране в турнира на богатите от миналия сезон, в която Рома, водена от специалиста Джан Пиеро Гасперини, си осигури място в Шампионската лига за сметка на Милан, воден тогава именно от Алегри.

Самият двубой предложи огромен заряд и емоции. Наполи поведе с 2:0, Рома успя да изравни до 2:2, след което домакините отново излязоха напред, преди гостите в заключителните минути да фиксират крайното 3:3. Тимът от Неапол влезе в срещата и физически изтощен след европейския си сблъсък и победата над Бодьо Глимт (3:2).

Въпреки загубата на две точки, наставникът на Наполи вижда позитивни знаци в играта и обещава още по-открит стил на футбол в предстоящите мачове.

"Отборът игра качествено, дори в дефанзивен план, срещу изключително силен съперник. Ако запазим този подход, със сигурност ще се изкачим в класирането. Оттук нататък искам пълен натиск в предни позиции, готов съм да играем дори с четирима нападатели. Може би в момента не съм достатъчно спокоен за подробен анализ. Извинявам се, но дори след 25 години в тази професия имам право на грешка."

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Снимки: Gettyimages

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