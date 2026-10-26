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Официално: Алегри пропуска сблъсъка между Ювентус и Наполи

  • 26 окт 2026 | 14:35
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Дисциплинарната комисия към Серия "А" официално наложи наказание от два мача и глоба в размер на 10 хиляди евро на наставника на Наполи Масимилиано Алегри заради невъздържаното му поведение в заключителните минути на равенството 3:3 с Рома и след края на мача. Така треньорът, който получи червен картон след спор със съдиите, ще пропусне шампионатните гостувания на Монца и Ювентус през тази седмица.

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“На Масимилиано Алегри от Наполи му беше наложено наказание за два мача и глоба от 10 хиляди евро, защото в 45-ата минута на второто полувреме той отправи обиден коментар към съдийската бригада, в съблекалнята отново направи неприятни и неуважителни изказвания към тях, а също така беше агресивен към член на противниковия щаб. Тези нарушения бяха докладвани от четвъртия съдия и от делегата на мача, а последното нарушение беше докладвано от федералния прокурор”, се казва в съобщението на Дисциплинарната комисия.

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Снимки: Gettyimages

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