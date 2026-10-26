Гасперини отговори на Алегри и посочи кога очаква завръщането на Дибала

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини призна, че е възможно нападателят на тима Пауло Дибала да успее да се възстанови още за утрешното домакинство на Каляри. Той също така коментира твърденията на колегата си начело на Наполи Масимилиано Алегри, който след равенството 3:3 между двата тима намекна, че през миналия сезон на “вълците” им е било помогнато, за да се класират за Шампионската лига.

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“По отношение на възстановяването, единственият контузен, който би могъл да играе утре, е Дибала. Днес ще опитаме някои неща, за да видим дали ще може да бъде на пейката. Това би било позитивно, като имам голяма увереност. Що се отнася до ротациите, днес е първата ни тренировка, а вече сме в навечерието на мача, така че ще трябва да реша още днес. Да, най-вероятно ще направя ротации, но ще видим въз основа на преценката ни за опонента. Имаме състав, който е способен на да се ротира добре. Ману Коне едва ли ще се завърне преди паузата, но Миле Свилар може да поднови тренировки в четвъртък или петък, като може да е готов за следващата седмица. Може би за гостуването на Манчестър Юнайтед или поне за мача със Сасуоло точно преди паузата.

Не чух какво каза Алегри, вие сте тези, които написахте думите му. Числата ни са сбор от всичко, което направихме миналия сезон. Не прочетох нито един коментар в подкрепа на неговите думи, така че те определено са неуместни. Серията ни от 15 мача без загуба в първенството? Имаме постоянство и трябва да продължим напред. Целта ни е да продължим да се подобряваме, като никога няма лимит. Успяваме да повтаряме нещата, които искаме да правим на терена, което ни носи резултати с времето. Продължаваме да подхождаме към мачовете по същия начин. Имаме състав, който се развива, както и клуб, който ни кара да бъдем проактивни и смели”, заяви Гасперини на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages