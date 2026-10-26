Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА изкачи върха в "efbet Лига" след убедителна победа над Лудогорец в последния мач преди завръщането на "Армията"
  1. Sportal.bg
  2. Рома

Гасперини отговори на Алегри и посочи кога очаква завръщането на Дибала

  • 26 окт 2026 | 21:15
  • 492
  • 0

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини призна, че е възможно нападателят на тима Пауло Дибала да успее да се възстанови още за утрешното домакинство на Каляри. Той също така коментира твърденията на колегата си начело на Наполи Масимилиано Алегри, който след равенството 3:3 между двата тима намекна, че през миналия сезон на “вълците” им е било помогнато, за да се класират за Шампионската лига.

Алегри предизвика нов скандал в Италия: Подариха им Шампионската лига!
Алегри предизвика нов скандал в Италия: Подариха им Шампионската лига!

“По отношение на възстановяването, единственият контузен, който би могъл да играе утре, е Дибала. Днес ще опитаме някои неща, за да видим дали ще може да бъде на пейката. Това би било позитивно, като имам голяма увереност. Що се отнася до ротациите, днес е първата ни тренировка, а вече сме в навечерието на мача, така че ще трябва да реша още днес. Да, най-вероятно ще направя ротации, но ще видим въз основа на преценката ни за опонента. Имаме състав, който е способен на да се ротира добре. Ману Коне едва ли ще се завърне преди паузата, но Миле Свилар може да поднови тренировки в четвъртък или петък, като може да е готов за следващата седмица. Може би за гостуването на Манчестър Юнайтед или поне за мача със Сасуоло точно преди паузата.

Не чух какво каза Алегри, вие сте тези, които написахте думите му. Числата ни са сбор от всичко, което направихме миналия сезон. Не прочетох нито един коментар в подкрепа на неговите думи, така че те определено са неуместни. Серията ни от 15 мача без загуба в първенството? Имаме постоянство и трябва да продължим напред. Целта ни е да продължим да се подобряваме, като никога няма лимит. Успяваме да повтаряме нещата, които искаме да правим на терена, което ни носи резултати с времето. Продължаваме да подхождаме към мачовете по същия начин. Имаме състав, който се развива, както и клуб, който ни кара да бъдем проактивни и смели”, заяви Гасперини на днешната си пресконференция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Отборът продължава да се подобрява, доволен е собственикът на Милан

Отборът продължава да се подобрява, доволен е собственикът на Милан

  • 26 окт 2026 | 19:55
  • 1173
  • 0
Звездата на Атлетик: Отказах на Барселона, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук

Звездата на Атлетик: Отказах на Барселона, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук

  • 26 окт 2026 | 19:08
  • 2363
  • 2
"Златната топка": Христо Стоичков пристигна за церемонията в Лондон

"Златната топка": Христо Стоичков пристигна за церемонията в Лондон

  • 26 окт 2026 | 21:45
  • 21040
  • 23
Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

  • 26 окт 2026 | 18:08
  • 618
  • 0
Рома обвърза откритието си на сезона с дългосрочен договор

Рома обвърза откритието си на сезона с дългосрочен договор

  • 26 окт 2026 | 17:32
  • 5016
  • 0
Насионал представи третия си треньор за сезона

Насионал представи третия си треньор за сезона

  • 26 окт 2026 | 17:32
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Гиздол!"Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

ЦСКА продължава да лети при Гиздол!"Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 21:23
  • 75356
  • 348
Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

  • 26 окт 2026 | 19:55
  • 18933
  • 38
Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

  • 26 окт 2026 | 18:56
  • 23782
  • 41
"Златната топка": Христо Стоичков пристигна за церемонията в Лондон

"Златната топка": Христо Стоичков пристигна за церемонията в Лондон

  • 26 окт 2026 | 21:45
  • 21040
  • 23
Левски каза как ще компенсира феновете, закупили пакетни билети за ЛЕ

Левски каза как ще компенсира феновете, закупили пакетни билети за ЛЕ

  • 26 окт 2026 | 17:14
  • 19763
  • 31
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 11112
  • 5