Бесният Алегри: На други треньори не им казват нищо, а мен ме наказват веднага

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри не скри огромния си гняв след драматичното равенство 3:3 срещу Рома. Наставникът на "Партенопеите" бе изгонен в заключителните секунди на дербито и даде изключително емоционално интервю след последния съдийски сигнал.

„Четвъртият съдия извика главния рефер и ме изгониха, а аз абсолютно нищо не бях казал. Следващия път ще трябва просто да седна на пейката и да не мърдам, защото всяко мое движение завършва с червен картон. През миналия сезон платих 80 000 евро глоби. Може би оттук нататък изобщо не трябва да стоя край тъчлинията. Виждам други колеги, които на практика навлизат на терена и никой не им казва нищо, докато мен ме наказват веднага. Благодаря на четвъртия арбитър Сакани, а на моите момчета мога само да благодаря за представянето“, заяви със сарказъм специалистът.

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„Смятам, че тази вечер се представихме добре, включително и в дефанзивен план, срещу един много солиден противник. Имахме шанс да поведем с 3:0, след това водехме с 3:2, но отново допуснахме попадение. Ако продължаваме да играем с този дух, ще се изкачим в класирането“, коментира треньорът.

Запитан за нетипично големия брой допуснати голове предвид неговия традиционно прагматичен стил, Алегри отново отговори иронично: „Сега промених вижданията си – залагам само на атаката. От началото на кампанията дори се опитвам да пускам по четирима нападатели едновременно.“

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„За съжаление, загубихме доста ценни точки по пътя. Все още съм твърде ядосан от начина, по който приключи мачът, и вероятно не съм достатъчно обективен в оценката си. Съжалявам, но след 25 години в професията и аз мога да сбъркам“, призна наставникът.

Алегри защити и Расмус Хойлунд, който вече осем поредни официални двубоя не може да намери пътя към мрежата: „Днес той имаше три отлични възможности и свърши много работа за състава, което не беше никак лесно. Удари греда с глава през първата част, имаше още няколко ситуации, така че попаденията му неизбежно ще дойдат".

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Снимки: Gettyimages