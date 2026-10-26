Нови двама контузени в Наполи след дербито с Рома

Проблемите в Наполи с контузиите през този сезон продължават. От клуба потвърдиха, че двама играчи - централният бранител Беноа Бадиашил и левият бек Леонардо Спинацола, са с травми след равенството 3:3 в дербито с Рома.

Контузията на Бадиашил, който беше принудително сменен в 52-рата минута от Сам Бойкема, е по-сериозна. Става въпрос за разтежение от средна степен в дясното бедро, заради което той ще отсъства от игра около месец. Спинацола, който влезе от пейката в 80-ата минута на мястото на капитана Джовани Ди Лоренцо, също е с разтежение в дясното бедро, но то е от ниска степен. Въпреки това той също ще пропусне оставащите мачове на Наполи до паузата заради националните отбори, а именно двубоите с Монца, Ювентус, Порто и Лацио. През този сезон англичанинът има пет изиграни срещи за “партенопеите”, докато италианецът е записал девет мача с една асистенция.

Il report della seduta mattutina 👇 https://t.co/tvUOP7aqmA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 26, 2026

Все пак има и добра новина от лагера на Наполи и тя е, че днес защитникът Амир Рахмани е тренирал наравно със своите съотборници, след като пропусна последния двубой.

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Снимки: Gettyimages