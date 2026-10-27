Всяко сърце има значение": Феновете на Славия с кампания за дефибрилатор за детско-юношеската школа

"Фен клуб "Слависти" стартира благотворителна кампания за осигуряване на животоспасяващо оборудване и обучение по първа помощ за треньорите в школата на клуба.

"Фен клуб "Слависти" стартира благотворителна кампания за осигуряване на животоспасяващо оборудване и обучение по първа помощ за треньорите в детско-юношеската школа.



Спортът изгражда характер и приятелства, но най-важното е да осигурява безопасна среда за децата, които тепърва правят първите си стъпки. Затова фен клуб "Слависти" започва кампания за закупуване и поставяне на автоматичен външен дефибрилатор (АВД) в района на тренировъчните игрища "Стоян Коцев – Кано".



Инициативата беше обявена след отворената среща на привържениците на 18 октомври. Целта е по-добра защита за децата, които всеки ден тренират с емблемата на "белите". В критичен момент всяка секунда е решаваща. Внезапният сърдечен арест може да се случи неочаквано, дори при млади и физически активни хора. В такава ситуация незабавната реакция и навременното използване на дефибрилатор са ключови за спасяването на живот. Инициативата не се ограничава до закупуването на оборудване.



Кампанията предвижда и специализирано обучение по първа помощ за поне 12 треньори, които да знаят как да реагират правилно при спешна ситуация. Необходима сума: над 4000 евро За реализирането на кампанията са необходими над 4000 евро. Средствата ще покрият пълния комплект оборудване и необходимия курс за треньорите:



• Автоматичен външен дефибрилатор (АВД);

• Специализиран защитен шкаф (AIVIA IN);

• 3D обозначителен знак;

• Консумативи;

• Обучение по първа помощ за минимум 12 треньори.



Предвижда се дефибрилаторът да бъде поставен в района на тренировъчните игрища "Стоян Коцев – Кано", така че да осигурява бърз достъп при необходимост. Кауза отвъд футболните резултати За привържениците любовта към Славия не е само подкрепа от трибуните, а и отговорност към бъдещето на клуба - децата, които днес носят белия екип.



С кампанията организаторите отправят призив към цялата спортна общественост, родителите, бившите и настоящите спортисти, бизнеса и всеки, който вярва, че здравето и животът на децата са на първо място. Дефибрилаторът не е просто медицински уред. Той е шанс за реакция в момент, в който всяка секунда е от значение.



Как да помогнете?



Можете да подкрепите кампанията по следните начини:



По банков път:



• Титуляр: Сдружение "СЛАВИСТИ"

• Банка: Юробанк България АД • IBAN: BG76 BPBI 7942 1027 2422 01

• BIC: BPBIBGSF • Основание: Автоматичен дефибрилатор В брой:

• По време на всяка домакинска среща на представителния футболен или баскетболен отбор на Славия. За контакти и допълнителна информация:

• Телефон: +359 899 104 847

• Имейл: slavisti@mail.bg



Всеки принос е ценен, независимо от сумата. Не е важен размерът на дарението, а желанието да помогнем. Всичко може да се случи. Всеки може да помогне", написаха от "Фен клуб "Слависти".

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