Душан Косич прави промени в защита за мача със Славия

Душан Косич ще направи корекции в защитата си за предстоящото домакинство на Славия. Словенският специалист ще върне схемата с четирима бранители, а не с трима, както бе при победата с 1:0 над Черно море на "Тича". 55-годишният наставник ще заложи на Адриан Кова отдясно, Лукас Риан и Андрей Киндриш в сърцето на защитата и Тодор Павлов вляво.

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Това означава, че получилите шанс за изява Матеус Паже и Милан Петрович ще седнат на пейката. Както е известно, твърдо аут за двубоя са трайно контузените Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али и Александър Александров. До последно под въпрос ще бъде Севи Идриз. На "Лаута" са оптимисти, че младежкият национал ще попадне в групата. И макар да е на 100% готов за игра, то едва ли Душан Косич ще го рискува в титулярния състав и ще бъде ползван като жокер от пейката.



Източник: "Тема спорт"

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