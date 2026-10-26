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Достанич: Не ни вървеше днес

  • 26 окт 2026 | 19:05
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Старши треньорът на Славия Ратко Достанич сподели мнението си след нулевото равенство с Локомотив (Пловдив) на "Лаута". Повече от 20 минути "белите" играха с човек повече, след като халфът на "смърфовете" Ивайло Иванов получи червен картон, но така и не успяха да стигнат до победата.

"Мисля, че можеше да се движим по-бързо през последните 20 минути. Не ни вървеше днес. Благодаря на моите футболисти, защото дават 200% от себе си във всеки мач. Закономерно равенство.

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Трябваше да бъдем по-спокойни. През второто полувреме държахме повече топката. Един отбор, който не бие удари, е невъзможно да спечели. В доста мачове създадохме доста положения, трябва да вкараме гол. Най-важно е отношението, което имат моите играчи. Дават всичко от себе си, опитват.

Ние винаги даваме максимума от себе си. Хубаво е за футбола, че има хора, които искат да инвестират. Със сигурност Славия винаги играе на 100% от своите възможности", коментира Достанич преди задаващия се двубой с ЦСКА на обновения стадион "Българска армия".

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