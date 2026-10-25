5 години без Александър Шаламанов – Шами

На 25 октомври 2026 г. се навършват пет години от кончината на една от най-големите личности в историята на Славия. Столичният клуб отбеляза деня с публикация в социалните мрежи.

"Александър Шаламанов беше велик футболист, изключителен спортист и преди всичко – прекрасен човек. Легенда на белия клуб, национален състезател, двукратен Футболист №1 на България, участник на две световни първенства и олимпийски скиор.

Но зад всички мачове и успехи стоеше човек с достойнство, скромност и огромна любов към спорта и към Славия.

За славистите Шами не е просто име от историята.

Той е символ. Пример. Част от душата на клуба".

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