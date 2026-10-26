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Локомотив (Пд) 0:0 Славия

  • 26 окт 2026 | 17:00
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Локомотив (Пд) 0:0 Славия

Локомотив (Пловдив) и Славия играят при резултат 0:0 в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Срещатасе играе на стадион "Христо Бонев" в Пловдив, а главен съдия на сблъсъка ще бъде Мартин Великов.

Домакините от Локомотив (Пловдив) заемат 12-о място в класирането с актив от 8 точки след 11 изиграни мача (2 победи, 2 равенства и 7 загуби). Пловдивчани обаче влизат в двубоя в добро настроение след успехите за Купата на елита срещу Черно море (1:0) и Sesame Купа на България срещу Янтра (2:0). Славия се намира на 8-а позиция в подреждането с 11 точки от 11 срещи (2 победи, 5 равенства и 4 поражения).

В последния си шампионатен мач „белите“ отстъпиха на Ботев (Пловдив) с 0:1, но след това постигнаха изразителна победа с 3:0 над Академик (Свищов) за Купата на България. В последните официални срещи между двата тима в efbet Лига Локомотив (Пловдив) има предимство, като спечели последния шампионатен сблъсък през февруари 2026 г. с 2:0 в София, както и предишния си домакински мач срещу Славия с 2:1 през август 2025 г.

Стартови състави:

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлиевич, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Риан, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 2. Адриан Кова, 39. Парвиз Умарбаев, 10. Юлиан Илиев, 31. Димитър Мрънков, 29. Крист Лонгвил, 19. Доминик Бурбан

Старши треньор: Душан Косич

Славия (София): 99. Иван Андонов, 24. Лазар Марин, 4. Никола Савич, 26. Димитър Буров, 87. Диего Фераресо, 95. Владимир Милетич, 71. Кристиан Стоянов, 73. Иван Минчев, 27. Умаро Балде, 77. Емил Стоев, 9. Йоан Борносузов

Старши треньор: Ратко Достанич

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