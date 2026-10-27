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Стефанов: Радвам се, че на този стадион ще бъде мачът между ЦСКА и Славия

  • 27 окт 2026 | 15:57
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Стефанов: Радвам се, че на този стадион ще бъде мачът между ЦСКА и Славия

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред "Червени Армейски Легенди" преди двубоя с ЦСКА, който ще бъде и откриването на новия дом на "червените".

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"Мачът Славия - ЦСКА преди 76 години пак откриването беше ЦСКА и Славия. Надявам се на този прекрасен стадион, този мач да бъде най-доброто, което може да си представим, защото двата клуба имат традиции и винаги са били в челото на българския футбол. Стотици футболисти и легенди както в ЦСКА, така и в Славия са радвали феновете. Радвам се, че на този стадион ще бъде мачът между ЦСКА и Славия", заяви Стефанов.

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