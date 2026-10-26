Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Славия в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се изиграе на стадион "Христо Бонев" в Пловдив, а главен съдия на сблъсъка ще бъде Мартин Великов. Мачът започва в 17:00ч. и е първи домакински след ерата на Христо Крушарски.

Домакините от Локомотив (Пловдив) заемат 12-о място в класирането с актив от 8 точки след 11 изиграни мача (2 победи, 2 равенства и 7 загуби). Пловдивчани обаче влизат в двубоя в добро настроение след успехите за Купата на елита срещу Черно море (1:0) и Sesame Купа на България срещу Янтра (2:0).

Славия се намира на 8-а позиция в подреждането с 11 точки от 11 срещи (2 победи, 5 равенства и 4 поражения). В последния си шампионатен мач „белите“ отстъпиха на Ботев (Пловдив) с 0:1, но след това постигнаха изразителна победа с 3:0 над Академик (Свищов) за Купата на България.

В последните официални срещи между двата тима в efbet Лига Локомотив (Пловдив) има предимство, като спечели последния шампионатен сблъсък през февруари 2026 г. с 2:0 в София, както и предишния си домакински мач срещу Славия с 2:1 през август 2025 г.

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