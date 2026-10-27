Дибала ще почака още за завръщането си в игра

Нападателят на Рома Пауло Дибала няма да бъде на разположение на наставника Джан Пиеро Гасперини за днешното домакинство на Каляри. Това стана ясно след публикуването на групата на отбора за двубоя, от която той липсва.

Гасперини отговори на Алегри и посочи кога очаква завръщането на Дибала

На вчерашната си пресконференция Гасперини загатна, че е възможно аржентинецът да бъде готов и да е на пейката за мача тази вечер. Въпреки това 32-годишният играч все още не се е възстановил от травмата си в прасеца, заради която пропусна последните три срещи на “вълците”. Все още не е ясно дали ще бъде в състава им за съботното гостуване на Удинезе, като в Рома ще се постараят той да е на линия поне за сблъсъка с Манчестър Юнайтед на “Олд Трафорд” следващия вторник.

The giallorossi squad for Roma v Cagliari 🐺 Check out the list ⤵️ https://t.co/ymL3sygL1R #ASRoma https://t.co/9TaTHie9Tu — AS Roma English (@ASRomaEN) October 27, 2026

През този сезон Дибала има четири асистенции в осем мача във всички турнири.

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Снимки: Gettyimages