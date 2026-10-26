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Рома обвърза откритието си на сезона с дългосрочен договор

  • 26 окт 2026 | 17:32
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От Рома официално обявиха новия договор на десния си бек Емануеле Лули, който ще бъде чак до лятото на 2031 година. Досегашният контракт на юношата на клуба щеше да изтече в края на този сезон.

19-годишният играч може да бъде определен като откритието на сезона в състава на Рома. Според трансферния експерт Николо Скира през лятото Лули е бил на крачка от преминаване във втородивизионния Авелино. Наставникът на тима Джан Пиеро Гасперини обаче се намесил и е предотвратил тази сделка. Така младият талант дебютира за първия състав на “вълците” и вече е изиграл 6 мача в Серия "А", в които има и един отбелязан гол.

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