Рома обвърза откритието си на сезона с дългосрочен договор

От Рома официално обявиха новия договор на десния си бек Емануеле Лули, който ще бъде чак до лятото на 2031 година. Досегашният контракт на юношата на клуба щеше да изтече в края на този сезон.
19-годишният играч може да бъде определен като откритието на сезона в състава на Рома. Според трансферния експерт Николо Скира през лятото Лули е бил на крачка от преминаване във втородивизионния Авелино. Наставникът на тима Джан Пиеро Гасперини обаче се намесил и е предотвратил тази сделка. Така младият талант дебютира за първия състав на “вълците” и вече е изиграл 6 мача в Серия "А", в които има и един отбелязан гол.