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Гасперини: Този мач ни дава допълнителна увереност

  • 24 окт 2026 | 22:10
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Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини подчерта, че отборът му е запазил вярата в успеха дори след изоставането с 2:3 при визитата на Наполи. Драматичният сблъсък на стадион „Диего Армандо Марадона“ завърши 3:3, като наставникът на „вълците“ определи равенството като пореден сериозен психологически стимул за тима.

„С изключение на първите тридесет минути, когато Наполи имаше превъзходство, а ние се затруднявахме при изнасянето на топката от задна позиция, започнахме да играем по-добре още преди почивката. През второто полувреме мачът се отвори напълно и се откриха много възможности“, сподели Гасперини.

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„Усещахме, че можем да победим, така че третият гол на Наполи можеше да ни пречупи. Вместо това обаче намерихме сили да се върнем в мача и бяхме убедени, че сме способни да вземем трите точки. Момчетата запазиха спокойствие, не се поддадоха на паника и съхраниха позициите и стила си на игра. Головете ни бяха плод на качествен футбол, а играчите, които се появиха от пейката, като Балерди и Молина, внесоха свежа енергия", подчерта опитният специалист.

„Искам специално да отлива представянето на Соуле, който беше изключителен, както и на Ндика и останалите. Намираме се в страхотна форма, имаме реална вяра в собствените сили и показваме добър футбол. След подобен двубой дори остава усещането за изпуснати две точки, но като се има предвид, че губехме с 2:3, приемаме резултата“, допълни треньорът на "джалоросите".

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„Без съмнение Балерди и Де Роон бяха лидери и капитани в предишните си отбори, а тяхната подкрепа е изключителна. Адаптираха се много бързо. С Де Роон беше по-лесно, тъй като сме работили заедно в продължение на дълги години, но Балерди разбира футбола отлично, схвана бързо тактическите изисквания в защита, притежава невероятна енергия и днес вкара два гола. Той е страхотно попълнение. Наполи спечели Скудетото два пъти през последните сезони, така че когато си равностоен на такъв съперник, това ти дава увереност да се бориш срещу всеки", подължи Гасперини.

Запитан с усмивка дали след срещата се е видял със своя близък приятел и наставник на Наполи Макс Алегри, който бе изгонен с червен картон край страничната линия, Гасперини коментира шеговито:„Не. Надявам се да не ми се сърди – все пак не бях аз този, който го изгони!“

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Снимки: Gettyimages

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