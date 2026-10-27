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Йос Верстапен опроверга слуховете, че е сериозно болен

  • 27 окт 2026 | 14:47
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Йос Верстапен категорично отхвърли спекулациите, че страда от сериозно заболяване. Бащата на бившия световен шампион Макс Верстапен внесе яснота около състоянието си чрез публикация в Инстаграм, след като в интернет пространството се разпространиха подвеждащи информации, че бившият пилот от Формула 1 е зле здравословно.

Повод за слуховете стана негова поява в ефира на Viaplay през изминалия уикенд. Недоброжелатели са взели отделен кадър от видеото и са го манипулирали с помощта на изкуствен интелект, придавайки му нездрав и изнемощял вид. Фалшивото изображение придоби широка популярност в социалните мрежи, а отделни новинарски сайтове дори го публикуваха като напълно автентично.

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Макар за всеки, гледал оригиналното видео, манипулацията да бе очевидна, Верстапен-старши реши лично да сложи край на догадките. „Чувствам се отлично. Не съм болен, просто прическата ми не беше във форма“, написа шеговито той към публикацията си.

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На този етап не е известно дали нидерландецът ще потърси отговорност и ще предприеме правни действия срещу създателите на подправения кадър или срещу медиите, които разпространиха фалшивата новина за неговото състояние.

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Снимки: Gettyimages

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