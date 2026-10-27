Йос Верстапен опроверга слуховете, че е сериозно болен

Йос Верстапен категорично отхвърли спекулациите, че страда от сериозно заболяване. Бащата на бившия световен шампион Макс Верстапен внесе яснота около състоянието си чрез публикация в Инстаграм, след като в интернет пространството се разпространиха подвеждащи информации, че бившият пилот от Формула 1 е зле здравословно.

Повод за слуховете стана негова поява в ефира на Viaplay през изминалия уикенд. Недоброжелатели са взели отделен кадър от видеото и са го манипулирали с помощта на изкуствен интелект, придавайки му нездрав и изнемощял вид. Фалшивото изображение придоби широка популярност в социалните мрежи, а отделни новинарски сайтове дори го публикуваха като напълно автентично.

Onder Formule 1-fans zijn zondagavond grote vraagtekens ontstaan rond het uiterlijk en de fysieke toestand van Jos Verstappen na een televisieverschijning bij Viaplay. Naar aanleiding van de beelden die op de streamingdienst te zien waren, delen kijkers massaal hun verbazing en bezorgdheid 🤔 Is het jullie ook opgevallen? — Han Altena (@HanAltena) October 27, 2026

Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

Макар за всеки, гледал оригиналното видео, манипулацията да бе очевидна, Верстапен-старши реши лично да сложи край на догадките. „Чувствам се отлично. Не съм болен, просто прическата ми не беше във форма“, написа шеговито той към публикацията си.

Хелмут Марко инвестира в AI, който дава възможност на мъртвите да говорят

На този етап не е известно дали нидерландецът ще потърси отговорност и ще предприеме правни действия срещу създателите на подправения кадър или срещу медиите, които разпространиха фалшивата новина за неговото състояние.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages