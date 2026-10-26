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Косич: Славия е много труден опонент, очаквам да победим Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 19:10
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Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич заяви след нулевото домакинско равенство срещу Славия, че "смърфовете" са срещнали много труден и дисциплиниран съперник. Пловдивчани довършиха срещата с човек по-малко и поради тази причина Косич добави, че точката също е добре дошла.

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“Всеки двубой е труден. Без много шансове за двата отбора. Славия бе добре подреден. Опитахме се да отбележим. Днес момчетата дадоха максимума, искахме да спечелим, но и една точка е добре. Опитахме се да бъдем близо до съперника. Когато има битка и съдията дава такива нарушения, играта се изнервя.

Славия е много труден опонент, дисциплиниран отбор. Трябва да се опитаме да бележим. Днес нямахме много положения за разлика от другти мачове.

Някои от моите момчета направиха добър мач. Очаквам да победим Лудогорец", завърши Косич относно следващия съперник на пловдивчани.

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