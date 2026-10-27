Венеция получи разрешение да строи нов стадион

Италианският футболен клуб Венеция постигна официално споразумение с градския съвет на Венеция за управлението на нов модерен стадион. Концесионният договор е със срок от 40 години, а новото съоръжение се очаква да отвори врати през втората половина на сезон 2027/28.

Според информация на "ТутоМеркатоУеб" арената ще бъде изградена в континенталния район Тесера, в близост до Местре, като част от мащабния комплекс „Боско дело Спорт“. Капацитетът за футболни срещи ще достига 18 500 седящи места, като проектът предвижда провеждането и на концерти, фестивали и други големи обществени събития. В рамките на контракта клубът ще направи обща инвестиция от 125 милиона евро. Тази сума включва довършителните работи по съоръженията, поддръжката и концесионните такси за целия четиридесетилетен период.

„Днешният ден е исторически за Венеция и цялата ни общност. „Боско дело Спорт“ ще бъде нашият нов дом“, заяви президентът на клуба Франческа Боди. „Това ще бъде иновативен, приобщаващ и устойчив стадион, отговарящ на най-високите международни стандарти.“

A defining moment in our history. Today marks the signing of the concession agreement for our new stadium at Bosco dello Sport. Our Future Lives Here. https://t.co/l47QZVI3yJ https://t.co/DIiqnUv2DU — Venezia FC (@VeneziaFC_EN) October 26, 2026

Преместването ще сложи край на дългия престой на отбора на легендарния стадион „Пиерлуиджи Пенцо“ на остров Сант'Елена – едно от най-старите футболни съоръжения в Италия. До него се стига единствено с лодка или пеша, а ограниченият му капацитет и остарялата инфраструктура отдавна създаваха сериозни пречки пред развитието на клуба.

Кметът на Венеция Симоне Вентурини определи финализирането на сделката като успешен завършек на спорове, продължили с десетилетия.

„След десетилетия на дебати и думи мечтата за модерен и функционален стадион най-после е реалност, до която можем да се докоснем. Това ще бъде домът на Венеция, но и източник на отлични възможности за целия регион.“

Официалното откриване на новото спортно бижу е насрочено за втората половина на състезателната 2027/28 година.

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