Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта

Аталанта набързо напълни мрежата на Венеция, но после и късметът помогна

  • 12 окт 2026 | 21:27
  • 995
  • 0
Аталанта набързо напълни мрежата на Венеция, но после и късметът помогна

След три последователни загуби отборът на Аталанта пое глътка въздух, записвайки победа в Серия “А”. Тимът от Бергамо надви слабака Венеция с 3:1 на свой терен в среща от шестия кръг, след който има 9 точки. За съперника пък това е шесто поражение от шест мача, заради което тимът остава на дъното без актив.

Интрига нямаше, защото още в шестата минута резултатът вече беше 2:0 след “светкавични” голове на Франк Кесие (4’) и Никола Кръстович (6’).

След половин час игра разликата набъбна до три попадения, след като отново Кръстович беше точен.

Още преди почивката отборът на Венеция успя да намали чрез Антоан Ено в 37-ата минута.

Интересното е, че мнозина вероятно вече отдавна бяха отписали тима на гостите, но през втората част той за малко да изравни. Венеция удари три греди, а още един гол на Акор Адамс не беше признат.

В последните няколко минути гостите дори играха с човек повече след директен червен картон на Елиф Елмас в 89-ата, но повече голове не паднаха.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мъри и Гьозтепе се развихриха, за да сложат край на мъките с класна първа победа през сезона

Мъри и Гьозтепе се развихриха, за да сложат край на мъките с класна първа победа през сезона

  • 12 окт 2026 | 21:54
  • 4979
  • 3
Кубарси: Във форма сме и искаме да продължим по същия начин

Кубарси: Във форма сме и искаме да продължим по същия начин

  • 12 окт 2026 | 20:14
  • 739
  • 2
Настоящият шеф на италианския футбол ще иска нов мандат

Настоящият шеф на италианския футбол ще иска нов мандат

  • 12 окт 2026 | 20:13
  • 793
  • 0
Ханзи Флик от Истанбул: Този път за Барселона ще бъде различно

Ханзи Флик от Истанбул: Този път за Барселона ще бъде различно

  • 12 окт 2026 | 19:27
  • 6242
  • 22
Аканджи за проблемите на Ман Сити: Спечелих титлите си и знам какво направих

Аканджи за проблемите на Ман Сити: Спечелих титлите си и знам какво направих

  • 12 окт 2026 | 19:16
  • 1035
  • 1
Бивш играч на Ман Сити призова клубът да бъде наказан със 125 точки в рамките на пет години

Бивш играч на Ман Сити призова клубът да бъде наказан със 125 точки в рамките на пет години

  • 12 окт 2026 | 18:10
  • 1591
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 21:54
  • 23532
  • 141
ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 35963
  • 288
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 20827
  • 90
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 7634
  • 9
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 12606
  • 17
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 17049
  • 13