Аталанта набързо напълни мрежата на Венеция, но после и късметът помогна

След три последователни загуби отборът на Аталанта пое глътка въздух, записвайки победа в Серия “А”. Тимът от Бергамо надви слабака Венеция с 3:1 на свой терен в среща от шестия кръг, след който има 9 точки. За съперника пък това е шесто поражение от шест мача, заради което тимът остава на дъното без актив.

Интрига нямаше, защото още в шестата минута резултатът вече беше 2:0 след “светкавични” голове на Франк Кесие (4’) и Никола Кръстович (6’).

След половин час игра разликата набъбна до три попадения, след като отново Кръстович беше точен.

Още преди почивката отборът на Венеция успя да намали чрез Антоан Ено в 37-ата минута.

Интересното е, че мнозина вероятно вече отдавна бяха отписали тима на гостите, но през втората част той за малко да изравни. Венеция удари три греди, а още един гол на Акор Адамс не беше признат.

В последните няколко минути гостите дори играха с човек повече след директен червен картон на Елиф Елмас в 89-ата, но повече голове не паднаха.

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