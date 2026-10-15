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Последният в Серия "А" заложи на специалист по спасяването от изпадане

  • 15 окт 2026 | 11:45
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Последният в Серия "А" заложи на специалист по спасяването от изпадане

Опашкарят в Серия "А" Венеция назначи Давиде Никола за нов старши треньор след уволнението на Джовани Стропа.

Наставникът подписа договор до лятото на 2028 година, а задачата му ще бъде да измъкне отбора от зоната на изпадащите. След първите шест кръга Венеция няма нито една точка и заема последното място в класирането на италианския елит. 53-годишният Никола има опит със спасяването на тимове от изпадане от Серия "А". В кариерата си той е помагал на Кротоне, Дженоа, Торино, Салернитана, Емполи и Каляри да останат в елита след трудно начало на сезоните им.

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„Избрах Венеция, защото виждам дългосрочна визия, силно желание за изграждане на нещо значимо и сериозни възможности за развитие в този клуб. Присъствието на директора Филипо Антонели, когото познавах отпреди, също изигра решаваща роля за решението ми, тъй като той ме накара да се почувствам желан. Гледах отбора в първите мачове и забелязах положителна химия между играчите. Що се отнася до мен, изпълнен съм с огромен ентусиазъм и глад за успехи. Имам огромно желание да се върна на терена и да постигнем целта си – да запазим мястото си в елита. В моята професия най-важно за мен е да създавам емоции и да пиша страници от историята, които ще устоят на времето. Това трябва да бъде нашата цел и трябва да я постигнем заедно с нашите фенове“, заяви Никола след назначаването си.

Първият мач на специалиста ще бъде домакинство срещу Наполи в събота в търсене на първи точки за сезона.

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Снимки: Gettyimages

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