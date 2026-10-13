Венеция уволни треньора след шестата поредна загуба

Венеция уволни официално старши треньора си Джовани Стропа след шест поредни загуби в Серия А. Решението беше обявено часове след поражението с 1:3 при гостуването на Аталанта, което остави тима на последното място в класирането без нито една спечелена точка от началото на сезона.

„Венеция обявява, че Джовани Стропа е освободен от поста старши треньор на първия отбор. Под негово ръководство клубът спечели промоция в Серия А през сезон 2025/26, след като завърши на първо място в Серия Б. Клубът би искал да благодари на Стропа и неговия щаб за работата, професионализма, всеотдайността и ангажираността им“, се казва в официалното съобщение на клуба.

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В шестте си мача от италианския елит Венеция отбеляза пет гола и допусна 16, а единственият успех на отбора във всички турнири дойде срещу Модена за Купата на Италия. Стропа пое тима през лятото на 2025 г. и го изведе до първото място във второто ниво на италианския футбол, но не успя да пренесе този успех в Серия А.

Според италианските медии сред основните кандидати за негов наследник са Паоло Дзанети и Давиде Никола. Дзанети вече е водил Венеция между 2020 и 2022 г., като изведе отбора до промоция в елита. Следващият мач на тима е домакинството срещу Наполи на 17 октомври.

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Снимки: Gettyimages