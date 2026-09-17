Игор Тудор е фаворит за треньорския пост във Венеция

Бившият наставник на Ювентус и Тотнъм Игор Тудор е сочен за основен кандидат за треньорския пост във Венеция, в случай че настоящият наставник Джовани Стропа бъде уволнен в близко бъдеще.

Новакът в елита се намира на дъното на класирането в Серия "А" без нито една спечелена точка след първите четири кръга от сезона. Тимът е единственият в дивизията, който все още няма актив след изиграването на четири мача.

В следващия кръг предстои домакинство на намиращия се в отлична форма Лацио, който има три победи и едно равенство от първите си четири мача в Серия "А" под ръководството на Дженаро Гатузо.

Ако Венеция претърпи поражение и от Лацио, и предвид предстоящата по-дълга пауза за националните отбори, вероятността Стропа да бъде освободен нараства значително.

🚨🇭🇷 𝐍𝐄𝐖: Igor Tudor is the leading candidate to become Venezia’s new head coach if Giovanni Stroppa is sacked.



Venezia have lost all four Serie A games this season and Saturday’s clash with Lazio could decide Stroppa’s future.



[@cmdotcom] pic.twitter.com/3AErMTZ5KZ — Croatian Football  (@CroatiaFooty) September 17, 2026

Ръководството на Венеция вече има набелязан фаворит за заместник на Стропа и това е Игор Тудор. Хърватинът е без работа през по-голямата част от 2026 г. след изключително разочароващ престой начело на Тотнъм. Въпреки че през февруари подписа краткосрочен договор до края на сезон 2025/26, той напусна 'шпорите" по взаимно съгласие още в края на март.

В треньорската визитка на 48-годишния специалист личат още престои в Ювентус, Лацио, Марсилия, Верона, Хайдук (Сплит), Удинезе, Галатасарай и няколко други клуба.

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Снимки: Gettyimages