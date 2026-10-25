Дженоа надви Венеция и се отдалечи от опасната зона

Отборът на Дженоа записа важна победа, след като спечели с 1:0 като домакин на новака Венеция в среща от осмия кръг на Серия "А". Това беше първа загуба за „крилатите лъвове“ под ръководството на новия им треньор Давиде Никола.

„Грифоните“ бяха по-настойчивият отбор през първото полувреме, когато Микаел Елертсон се разписа срещу бившия си отбор с прекрасен изстрел от голямо разстояние. През втората част гостите наложиха тотален натиск, но не успяха да стигнат поне до изравнително попадение, въпреки че отправиха цели 17 удара.

Genoa take all three points thanks to Ellertsson's goal! #GenoaVenezia https://t.co/EiXU6Mx1n7 — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 25, 2026

Така Дженоа събра 7 точки в актива си, с които се отдалечи от зоната на изпадащите и се изкачи на 16-ата позиция в класирането, където Венеция е на дъното със своите 3 пункта.

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Снимки: Gettyimages