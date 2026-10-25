Дженоа надви Венеция и се отдалечи от опасната зона

Отборът на Дженоа записа важна победа, след като спечели с 1:0 като домакин на новака Венеция в среща от осмия кръг на Серия "А". Това беше първа загуба за „крилатите лъвове“ под ръководството на новия им треньор Давиде Никола.
„Грифоните“ бяха по-настойчивият отбор през първото полувреме, когато Микаел Елертсон се разписа срещу бившия си отбор с прекрасен изстрел от голямо разстояние. През втората част гостите наложиха тотален натиск, но не успяха да стигнат поне до изравнително попадение, въпреки че отправиха цели 17 удара.
Така Дженоа събра 7 точки в актива си, с които се отдалечи от зоната на изпадащите и се изкачи на 16-ата позиция в класирането, където Венеция е на дъното със своите 3 пункта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages