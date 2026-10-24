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Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч

  • 24 окт 2026 | 07:32
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Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч

Марк Маркес спечели своята трета поредна и общо девета спринтова победа от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в късата надпревара на пистата „Филип Айлънд“ в Австралия.

Световният шампион стартира от полпозишъна и запази лидерството си в самото начало, а зад него Хорхе Мартин моментално напредна с две позиции, изкачвайки се на втората позиция. В края на втория тур Мартинатора загуби второто място, след като беше изпреварен от Алекс Маркес, но си го върна още преди средата на третата обиколка.

А в спирането за десетия завой, където обиколка по-рано той беше изпреварен от по-малкия от братята Маркес, пилотът на Априлия атакува и изпревари Марк Маркес, за да поведе. Мартинатора остана начело до средата на петия тур, когато допусна грешка в четвъртия завой и позволи на Марк Маркес да си върне първата позиция.

Последваха още няколко атаки от страна на Мартин, но всеки път Маркес го контрираше успешно. Така се стигна до осмата обиколка, когато Мартин загуби сцепление в предната гума на своя мотор в осмия завой и падна с малко над 200 км/ч, напускайки спринтовата битка.

Това позволи на Маркес да кара по-спокойно до финала, тъй като зад него беше брат му. При минаването покрай карирания флаг двамата бяха разделени от 0.323 секунди, а тройката оформи Фабио Ди Джанантонио.

Марко Бедзеки направи много слаб старт, потъвайки до 12-то място от деветата си позиция на старта, но впоследствие направи много силно каране, за да стигне до четвъртото място на финала. Педро Акоста финишира пети пред Ай Огура, Брад Биндър, Джак Милър и Диого Морейра, които оформиха зоната на точките.

След победата си днес и отпадането на Мартин, Маркес оглавява генералното класиране с актив от 365 точки и аванс от 10 пред Мартин. Тройката с изоставане от точно 50 пункта спрямо лидера оформя Бедзеки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия

Състезанието за Гран При на Австралия, 18-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 5:00 часа българско зимно часово време.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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