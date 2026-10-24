Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч

Марк Маркес спечели своята трета поредна и общо девета спринтова победа от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в късата надпревара на пистата „Филип Айлънд“ в Австралия.

😎 @marcmarquez93 WINS A VITAL #TissotSprint AT PHILLIP ISLAND #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/TJM6MXxxTW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Световният шампион стартира от полпозишъна и запази лидерството си в самото начало, а зад него Хорхе Мартин моментално напредна с две позиции, изкачвайки се на втората позиция. В края на втория тур Мартинатора загуби второто място, след като беше изпреварен от Алекс Маркес, но си го върна още преди средата на третата обиколка.

Classic Turn 10 move by @alexmarquez73 on @88jorgemartin 🔥 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/OX2VmdxRsJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

А в спирането за десетия завой, където обиколка по-рано той беше изпреварен от по-малкия от братята Маркес, пилотът на Априлия атакува и изпревари Марк Маркес, за да поведе. Мартинатора остана начело до средата на петия тур, когато допусна грешка в четвъртия завой и позволи на Марк Маркес да си върне първата позиция.

😱 @88jorgemartin SAVES IT TWICE but that means @marcmarquez93 now leads #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/7aPh9YQmKu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Последваха още няколко атаки от страна на Мартин, но всеки път Маркес го контрираше успешно. Така се стигна до осмата обиколка, когато Мартин загуби сцепление в предната гума на своя мотор в осмия завой и падна с малко над 200 км/ч, напускайки спринтовата битка.

IT'S OVER FOR MARTINATOR 😔 @88jorgemartin has gone down fast at Turn 8 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Uu9ybRkFgZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Това позволи на Маркес да кара по-спокойно до финала, тъй като зад него беше брат му. При минаването покрай карирания флаг двамата бяха разделени от 0.323 секунди, а тройката оформи Фабио Ди Джанантонио.

LAST LAP @marcmarquez93 still leads but @alexmarquez73 is right behind 👀 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/aEid7nDcgH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Марко Бедзеки направи много слаб старт, потъвайки до 12-то място от деветата си позиция на старта, но впоследствие направи много силно каране, за да стигне до четвъртото място на финала. Педро Акоста финишира пети пред Ай Огура, Брад Биндър, Джак Милър и Диого Морейра, които оформиха зоната на точките.

След победата си днес и отпадането на Мартин, Маркес оглавява генералното класиране с актив от 365 точки и аванс от 10 пред Мартин. Тройката с изоставане от точно 50 пункта спрямо лидера оформя Бедзеки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия

Състезанието за Гран При на Австралия, 18-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 5:00 часа българско зимно часово време.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages