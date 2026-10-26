Одри Веро пред Sportal.bg: Сигурна съм, че догодина световният рекорд на 800 м ще бъде подобрен

Одри Веро направи забележителна 2026 година на пистата и заслужено спечели признанието за “Атлетка на Европа”. Тя получи наградата си на специална Гала вечер в Лозана в събота. През миналата година Веро спечели признанието за “Изгряващ звезда на Европа” при жените, а това отличие тази година заслужи българката Виктория Ангелова.

Веро, която вече е третата най-бърза жена в историята на 800 метра, даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след церемонията в Швейцария.

- Одри, миналата година беше “Изгряваща звезда на Европа”, а сега си “Атлетка на Европа”, как се чувстваш?

- Чувствам се чудесно да спечеля тази награда. Вярно е, че миналата година бях “Изгряваща звезда”, а сега да спечеля основната награда е много хубаво, наистина много ми харесва тази вечер.

- Спечели наградата у дома, близо до твоя роден град. Чувстваш ли се специално?

- Да, много е специално да спечеля тази награда в Лозана, защото аз живея на 1 час от Лозана и се чувствам като у дома. Много харесвам това място, това е първият ми път в тази зала и наистина е много приятно.

- Беше луда година за теб, очакваше ли да е така?

- Тази година не очаквах толкова добри резултати. Целта ми в началото на сезона беше да подобря личния си рекорд на 800, но нямах точни очаквания. А когато бягах 1:53 секунди, това беше наистина голяма изненада. И в същото време бях толкова щастлива, защото работих наистина усилено за това.

Виктория Ангелова: Искам да докажа, че това е само началото

- Беше наистина близо до световен рекорд. Вярваш ли, че с другите атлетки в твоята дисциплина ще бъдете готови да подобрите този рекорд скоро?

- Да, почти съм сигурна, че световният рекорд ще бъде подобрен догодина. Може би от мен или от другите атлетки на 800 метра, защото мисля, че и трите (б.а. Веро, Кийли Ходжкинсън и Фемке Брьодерс-Бол) сме наистина силни. Така че се надявам рекордът да бъде поставен много скоро.

- Миналата година каза, че вярваш, че Фемке Бол ще бъде много добра на 800 метра и тя ни показа, че си била права. Как се чувстваш относно съревнованието с нея, Кийли Ходжкинсън и другите жени?

- Наистина е хубаво да има това съревнование помежду ни, защото за мен е по-добре, когато не сме сами в дисциплината, когато не сме много по-силни от останалите, защото така винаги можем да се тласкаме една друга и знаем, че нищо не е постигнато и все още трябва да работим. Така че за мен това е страхотна концепция.

- Каква е основната ти цел за следващия сезон?

- Основната ми цел за следващия сезон са както Европейското първенство на закрито, така и Световното първенство на открито. И просто искам да спечеля няколко медала.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg