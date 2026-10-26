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“Изгряващата звезда на Европа” Михал Рада пред Sportal.bg: Много хора ме сравняват с Карстен Вархолм

  • 26 окт 2026 | 16:56
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Михал Рада спечели приза за “Изгряваща звезда на Европа” при мъжете в атлетиката за 2026 година. Той получи своя приз на специална Гала вечер в Лозана, където българката Виктория Ангелова грабна наградата за “Изгряваща звезда на Европа” при жените. “Атлет на Европа” е Джанмарко Тамбери, а №1 при жените Одри Веро.

Рада направи забележителна година, в която спечели световната титла на 400 метра с препятствия за юноши под 20 години. Освен това чехът подобри и европейския рекорд под 20 г., след като бяга 48.59 сек. Рада даде специално интервю за Sportal.bg след церемонията.

- Ти си “Изгряваща звезда” на годината, как се чувстваш с тази награда?
- Чувствам се невероятно, това е най-възнаграждаващото чувство, което някога съм изпитвал, така че е невероятно и всъщност съм безмълвен.

- Очакваше ли да спечелиш тази награда?
- Бих излъгал, ако кажа, че не, въпреки че другите спортисти също имаха наистина, наистина добър сезон. Така че мисля, че всички ние заслужавахме този трофей, но съм наистина благодарен, че аз бях този, който го спечели.

- Направи невероятна година с европейски рекорд, как се чувстваш да си европейски рекордьор?
- Чувството е наистина, наистина, наистина страхотно, защото това е целта, която преследвах общо три години. Така че, когато отивах на тренировка, си поставях целта, че наистина искам да постигна този рекорд. И когато най-накрая се случи, бях толкова, толкова, толкова щастлив.

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

- Твоята дисциплина е на много, много високо ниво при мъжете. Какво мислиш за световния рекорд на Алисон дос Сантос, за предишния на Карстен?
- Тези времена всъщност ме накараха да преосмисля избора си на дисциплина. Не, шегувам се. Това са невероятни времена. Преди няколко години никой не би очаквал спортисти да постигнат такова време. Мотивиращо е, така че ще видим колко ще се доближа до тях.

- Вярваш ли, че е възможно един ден в бъдеще да се доближиш до тях?
- Възможно е. Както видяхме, Карстен Вархолм също е европейски атлет и държеше световния рекорд доста време. Но това би отнело толкова, толкова много време, много работа и много отдаденост. Така че шансовете са налице, но ще трябва да съм здрав. Ще трябва да тренирам много.

- Каза, че се шегуваш за смяната на дисциплината си, но коя би практикувал, ако не е 400 метра с препятствия?
- Да, така че преди да започна да приемам 400 метра с препятствия малко по-сериозно, се занимавах и със скок на дължина, със скок на височина, със седмобой на закрито. Така че правех по малко от нещо, по малко от всичко. Така че, ако не бягах 400 метра с препятствия, вероятно щях да се състезавам със скок на дължина или десетобой.

- Мисля, че Карстен също участваше в състезания по седмобой и десетобой, преди да се състезава на 400 метра с препятствия.
- Да, много хора всъщност ни сравняват, защото и той се е състезавал в многобоя, така че, да, това е малка прилика.

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Снимки: Sportal.bg

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