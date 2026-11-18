Черуйот, Лоти и Манангой влизат в оспорвана битка в Олкалу

Вълнуващ сблъсък на средни дистанции предстои този уикенд по време на крос-кънтри състезанието в Олкалу. Един срещу друг ще се изправят бронзовият медалист от световно първенство на 1500 метра Рейнолд Черуйот, шампионът на Африка на 800 метра Келвин Лоти и световният първенец за юноши до 20 години от 2018 г. на 1500 метра Джордж Манангой.

Надпреварата в Олкалу е третият етап от кроскънтри веригата на Кенийската атлетика, като напрежението преди големия финал на 13 февруари в селището Лобо край Елдорет постепенно се покачва. Предишните два старта от сезона се проведоха в Мачакос, където атлетите се състезаваха в базата на Педагогическия колеж, и в Кимилили с бягания в девическата гимназия "Мои“ в Камусинга. И за тримата кенийски бегачи това ще бъде първо участие във веригата за настоящата кампания.

За Черуйот стартът е отлична възможност да възвърне победния си ритъм след колеблив сезон през 2026 година. Той стартира кампанията си на 10 януари на Световното първенство по кроскънтри, където в смесената щафета с Уинфред Нзиса, Даниел Мунгути и Пюрити Чепкируй остана на крачка от подиума с четвърто място и време 22:42 минути. Месец по-късно, на 14 февруари, той спечели надпреварата на 2 километра на „Сириква Класик“ с резултат 5:52 минути.

Келвин Лоти се радва на значително по-успешна година на 800 метра. През 2026 г. той триумфира на „Кип Кейно Класик“ с 1:43.63 минути и спечели златния медал на Африканското първенство в Акра, Гана, с постижение от 1:45.47 минути. Лоти затвърди добрата си форма и с второ място на националния шампионат (1:44.62 мин), макар че на Игрите на Британската общност не успя да стигне до отличията, завършвайки осми във финала с 1:48.37 минути.

Джордж Манангой имаше сравнително по-тиха кампания през 2026 година. В бяганията на 5000 метра той завърши шести на първенството на Отбранителните сили на Кения с 13:59.29 минути, а на националния шампионат остана осми в своята серия с време 14:00.11 минути и не намери място във финала.

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Снимки: Gettyimages