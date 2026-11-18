БФЛА с конкретни предложения за по-справедливо финансиране на спортните клубове

Българската федерация по лека атлетика изпрати официално становище до Министерството на младежта и спорта с предложения за промени в програмите за финансово подпомагане на спорта. Основен акцент поставяме върху финансирането на спортните клубове. Настояваме при разпределението на средствата да се отчита в по-голяма степен спецификата на отделните спортове, реално постигнатите резултати и експертната оценка на съответната федерация.

Предлагаме два варианта за разпределение на финансовия ресурс:

- 80% по критерии на спортната федерация и 20% по критерии на ММС;

- 60% по критерии на спортната федерация и 40% по критерии на ММС.

Водещ критерий за финансиране трябва да бъдат спортните постижения, а не формални административни показатели. Федерациите познават най-добре спецификата на своя спорт и трябва да имат водеща роля при оценката на клубовете.

Сред останалите предложения на БФЛА са:

- Всички съществени промени в програмите и условията за финансово подпомагане да бъдат предварително обсъждани с федерацията.

- Изграждане на национални тренировъчни бази по лека атлетика, които да осигуряват целогодишна подготовка на националните отбори и перспективните състезатели.

- Задължително съгласуване с БФЛА при проектиране, изграждане и реконструкция на лекоатлетически съоръжения, за да се гарантира спазването на международните стандарти.

- Включване на Балканските първенства в програмата за финансово подпомагане на домакинства на международни спортни събития.

- Осигуряване на финансиране за помощник-треньорите и по-голяма предвидимост на средствата за спортна подготовка.



Снимка: БФЛА

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