Българската федерация по лека атлетика изпрати официално становище до Министерството на младежта и спорта с предложения за промени в програмите за финансово подпомагане на спорта. Основен акцент поставяме върху финансирането на спортните клубове. Настояваме при разпределението на средствата да се отчита в по-голяма степен спецификата на отделните спортове, реално постигнатите резултати и експертната оценка на съответната федерация.
Предлагаме два варианта за разпределение на финансовия ресурс:
- 80% по критерии на спортната федерация и 20% по критерии на ММС;
- 60% по критерии на спортната федерация и 40% по критерии на ММС.
Водещ критерий за финансиране трябва да бъдат спортните постижения, а не формални административни показатели. Федерациите познават най-добре спецификата на своя спорт и трябва да имат водеща роля при оценката на клубовете.
Сред останалите предложения на БФЛА са:
- Всички съществени промени в програмите и условията за финансово подпомагане да бъдат предварително обсъждани с федерацията.
- Изграждане на национални тренировъчни бази по лека атлетика, които да осигуряват целогодишна подготовка на националните отбори и перспективните състезатели.
- Задължително съгласуване с БФЛА при проектиране, изграждане и реконструкция на лекоатлетически съоръжения, за да се гарантира спазването на международните стандарти.
- Включване на Балканските първенства в програмата за финансово подпомагане на домакинства на международни спортни събития.
- Осигуряване на финансиране за помощник-треньорите и по-голяма предвидимост на средствата за спортна подготовка.
Снимка: БФЛА