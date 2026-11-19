Олимпийска и световна шампионка изгоря с допинг до 2029 г.

Олимпийската и световна шампионка по маратон Перес Джепчирчир от Кения е наказана за три години за употребата на забраненото вещество ЕПО, съобщиха от Звеното за интегритет в леката атлетика (Athletics Integrity Unit – AIU).

AIU заяви, че Джепчирчир е признала за нарушаване на антидопинговите правила, свързани с „наличието на забранено вещество или неговите метаболити или маркери в пробата“ и „употребата или опит за употреба от спортист на забранено вещество или забранен метод“.

В края на октомври Джепчирчир беше временно отстранена от състезания, след като извънсъстезателната проба, взета в Кения преди победата ѝ на маратона в Сидни, показа наличие на ЕПО.

33-годишната кенийка е световната шампионка по маратон за 2025-а и олимпийска от Токио 2020.

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