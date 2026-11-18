Люткенхаус, Ян и Тейлър в битка за приза "Изгряваща звезда“ на Световната атлетика

Американските таланти Купър Люткенхаус и Тейт Тейлър, както и китайската сензация в хвърлянето на копие Ян Дзюй, попаднаха сред финалистите за престижните отличия "Изгряваща звезда“ на Световната атлетика. Номинациите идват след феноменалния пробив на тримата в Диамантената лига през 2026 година.

17-годишната Ян Дзюй смая лекоатлетическия свят, след като на турнира от Диамантената лига в Сямън записа световен рекорд за девойки под 20 години с постижение от 71.74 метра – вторият най-силен резултат в историята на дисциплината. Впоследствие китайската състезателка триумфира във всичките си пет участия във веригата през сезона и грабна диамантения трофей на финала в Брюксел.

Купър Люткенхаус също направи фурор още в началото на годината, превръщайки се в най-младия световен шампион в историята с титлата си на 800 метра от Световното първенство в зала в Торун през март. Американецът пренесе отличната си форма и на открито, като спечели дебютното си състезание от Диамантената лига в Стокхолм. Само няколко дни по-късно в Осло той надделя над олимпийския шампион Еманюел Ваниони, записвайки най-добро време в света за сезона и личен рекорд от 1:42.08 минути.

Спринтьорът Тейт Тейлър също се поздрави с летящ старт в най-комерсиалната лекоатлетическа верига. През юли той триумфира на 200 метра в Юджийн с впечатляващ личен рекорд от 19.75 секунди.

Сред останалите претенденти за наградите "Изгряваща звезда“ са състезателите в бяганията на дълги разстояния и кроскънтри Емануел Кипроно и Марта Алемайо, както и американската спринтьорка Миа Максуел.

Победителите при мъжете и жените ще бъдат официално обявени по време на годишната церемония на Световната атлетика в Монако на 29 ноември.

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