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Сериозен интерес от чужбина към Душан Косич

  • 23 окт 2026 | 09:43
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Сериозен интерес от чужбина към Душан Косич

Бъдещето на Душан Косич начело на Локомотив (Пловдив) изглежда все по-несигурно, пишат медиите в родната му Словения. Това на неговия клуб също е поставено на карта. Специалистът има договор с "черно-белите" до лятото на 2028 година, но не е изключено той да напусне "Лаута" по-рано.

Интересното е, че Христо Крушарски, който продължава да държи акциите на Локо, е поставил откупна клауза на Косич. Интерес към него има от чуждестранни клубове.

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"Словенският треньор Душан Косич е изправен пред все по-несигурно бъдеще в България. Основният инвеститор на Локомотив (Пловдив) се оттегли, клубът търси нов собственик, а феновете започнаха да събират пари за дейността му", пише в своя анализ за работата на наставника nogomania.com.

"След петото място през миналия сезон този Косич се озова в трудна позиция. Той продължава да работи в ситуация, в която бъдещето на клуба далеч не е гарантирано", споделят още в Словения.

"За дългосрочна стабилност в Локомотив почти сигурно ще е необходим нов инвеститор или по-постоянен източник на финансиране. Сега фокусът е само върху оцеляването. При такива обстоятелства Косич трябва да се съсредоточи върху спортните резултати, докато чака да се реши въпросът със собствеността. Със сигурност го очаква изключително трудна работа през останалата част от сезона, когато ще трябва да поддържа морала в съблекалнята, за да може всеки някак си да оцелее поне до зимната пауза", пише nogomania.com.

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