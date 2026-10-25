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Феновете на Локо (Пд) събраха над 50 000 евро

  • 25 окт 2026 | 12:07
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Сдружение „Магията на Пловдив“ продължава кампанията си в подкрепа на Локомотив (Пловдив), като публикува финансов отчет за периода 19- 24 октомври. От организацията подчертават, че прозрачността и активното участие на привържениците са ключови за бъдещето на „черно-белия“ клуб, и благодарят на всички, които помагат според възможностите си. Събраната сума е над 50 хиляди евро.

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Ето какво написаха от сдружението :

БЪДЕЩЕТО Е В НАШИТЕ РЪЦЕ!

Ние от сдружението вярваме, че когато обичаш Локомотив, не стоиш отстрани и не чакаш някой друг да свърши работата. Действаш с каквото можеш, защото това е нашият клуб, нашата общност и нашата отговорност.

НЯМА ДА КРИЕМ!Ще показваме какво се случва, какви средства постъпват и за какво се харчат. Знаем, че доверието не се печели с думи, а с откритост и последователни действия. Затова публикуваме и отчета за периода 19–24 октомври — защото всеки, който застава зад тази кауза, заслужава да знае какво се случва с дарените средства.

Благодарим на всички, които вече са част от това начинание. На хората, които даряват според възможностите си, споделят публикациите и помагат кампанията да стигне до още съмишленици. Всяка подкрепа има значение и никоя не е даденост.

Не обещаваме, че ще решим всичко за ден. Обещаваме да продължим да работим, да бъдем открити и да не се отказваме при първата трудност.

Не искаме да гледаме отстрани какво ще стане с Локомотив. Искаме заедно да определяме какво ще бъде утре.

Бъдещето е в нашите ръце. Нека го докажем с действия!

Само Локо!

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