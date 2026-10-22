Локомотив (Пд) започна кампания за издръжката на отбора

Локомотив Пловдив започна кампания за продажба на абонаментни карти, с която цели да привлече допълнителна подкрепа от своите привърженици. От ръководството на клуба обявиха, че всички средства, събрани от инициативата, ще бъдат насочени към издръжката на представителния отбор.

Кампанията дава възможност на феновете не само да си осигурят достъп до мачовете на любимия си тим, но и да помогнат пряко за финансовата стабилност на "черно-белите". Подобни инициативи са важен начин привържениците да покажат своята съпричастност и да застанат зад клуба в момент, когато подкрепата им е от особено значение.

От Локомотив разчитат на традиционната вярност на своите фенове и на готовността им да допринесат за развитието на отбора. Средствата от продажбата на картите ще подпомогнат покриването на разходите по издръжката на състава. Допълнителна информация за цените на абонаментните карти, начина на закупуване и условията за ползването им следва да бъде уточнена от клуба.

Ето какво написаха в социалните мрежи от клуба:

"Скъпи локомотивци,

Навръх 100-годишнината си сме изправени пред най-трудния момент в нашата история. Сега повече от всякога клубът има нужда от нас и е време за пореден път да докажем, че когато стане най-трудно, ние обичаме най-силно!

Да си привърженик на Локомотив Пловдив никога не е било лесно и неслучайно в нашия химн се пее, че повратностите не ни жалят, а несгодите не са ни мит.

Въпреки че вековната история на Пловдивския любимец е изпълнена с възходи и падения, едно нещо е константно във времето и това е доблестта и гордостта, които всеки от нас изпитва като член на "черно-бялата" общност.

Намираме се на исторически кръстопът, в който спасението на клуба зависи от всеки един от нас, и сега е моментът да заявим принадлежността си към Локомотив!

Затова започваме кампания за продажба на абонаментни карти за стадион "Христо Бонев", като всички събрани средства ще отидат за издръжката на отбора.

Абонаментната карта не просто осигурява правото да се посетят всички домакински мачове на Локомотив, но е и символ на принадлежността към "черно-бялото" семейство. Чест и отговорност е за всеки локомотивец да застане до отбора си в този съдбоносен момент!

Цените на абонаментните карти са, както следва:

Трибуна "Спортклуб" - 150 евро

Трибуна "Бесика" - 90 евро

Южна трибуна - 90 евро

ВИП - 500 евро

Учащи и пенсионери - 60 евро

Заявете вашата карта, като направите дарение за съответната сума по следните данни:

Титуляр: Сдружение Магията на Пловдив

Банка: International Asset Bank

IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01

BIC: IABGBGSF

Валута: EUR

Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив - карта (името на трибуната)

Изпратете снимка на потвърждението за превода на лично съобщение до официалната фейсбук страница на Сдружение Магията На Пловдив.

Специална изненада очаква всеки закупил абонаментна карта!

Нека не остане нито едно черно-бяло сърце без абонаментна карта!

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