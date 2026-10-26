Медведев се обяви против специални покани за Финалите на ATP

Даниил Медведев заяви категорично, че на Финалите на ATP в Торино не трябва да се дават специални покани за състезатели, които не са си осигурили място по спортен път. По време на пресконференция на турнира в Алмати бившият номер едно в света и шампион от финалния турнир за 2020 година коментира въпроса дали легенда като Новак Джокович трябва да получи подобно улеснение, ако остане извън първите осем.

Според Медведев настоящият регламент вече предоставя достатъчен механизъм за защита на най-успешните играчи. Правилото гласи, че шампион от Големия шлем през сезона, който се намира извън топ 8, но в рамките на първите 20, автоматично получава право на участие. Според руския тенисист това правило е добро и не трябва да се въвеждат допълнителни изключения.

Медведев допълни, че Джокович все още има реални шансове да се класира сам, изтъквайки силното му представяне и спечелената титла в Пекин. В момента 39-годишният сърбин се намира на 11-о място в годишната ранглиста с 2840 точки. Тъй като вторият в класирането Яник Синер приключи сезона си преждевременно поради контузия, битката за последните пропуски за Торино се заплита допълнително преди турнирите в Базел и Париж.

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