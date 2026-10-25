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Наоми Осака заяви, че е близо до връщане на формата, която ѝ донесе 4 титли от Големия шлем

  • 25 окт 2026 | 17:51
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Наоми Осака заяви, че е близо до връщане на формата, която ѝ донесе 4 титли от Големия шлем

Бившата № 1 в света Наоми Осака заяви, че е близо до връщане на формата, която ѝ донесе четири титли от Големия шлем, но призна, че е мислила за оттегляне от тениса и често се е чудила колко дълго ще продължи да играе.

29-годишната японка, която си взе почивка от спорта за 15 месеца след раждането на дъщеря си, преди да се завърне през 2024-а, ще участва на турнира "Pan Pacific Open" в Токио следващата седмица като седма поставена.

„Трудно е, понякога гледам към бъдещето си и се чудя колко дълго ще играя“, каза Осака пред медиите.

„Защото, ако дъщеря ми каже, че не иска да пътувам толкова много, не съм от хората, които да игнорират това“, добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

В момента Осака е 19-а в световната ранглиста. Тя показа признаци на завръщане към най-добрата си форма този сезон, достигайки до четвъртфиналите на "Уимбълдън", след като победи поставената под номер 1 Арина Сабаленка и се класира за четвъртия кръг както на Откритото първенство на Франция, така и на Откритото първенство на САЩ. освен това японката достигна до полуфиналите във Вашингтон и четвъртфиналите в Торонто.

„Наистина не чувствам, че съм чак толкова далеч. Мисля, че изградих доста солидна основа и съм развълнувана да видя дали мога да продължа така и да стигна по-далеч в турнирите“, каза Осака за шансовете си да се бори отново за титли.

Тя започва кампанията си в Токио срещу италианката Джазмин Паолини, докато номер 1 в схемата е Елена Рибакина (Казахстан).

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