Битката за Торино се разгорещява: пет позиции все още са свободни

Битката за класиране на ATP Finals в Торино навлезе в най-горещата си фаза след изминалата седмица в мъжкия тур. Тъй като световният номер 1 Яник Синер няма да участва до края на сезона заради контузия в коляното, деветото място в годишната ранглиста дава право на участие. Към момента сигурни за турнира са Александър Зверев, Карлос Алкарас и Бен Шелтън, а битката за оставащите пет позиции е изключително оспорвана.

Даниил Медведев направи ключова крачка към запечатване на мястото си в Торино. Руснакът защити титлата си на ATP 250 турнира в Алмати след обрат на финала срещу Николоз Басилашвили с 6:7(6), 6:1, 6:3. С този успех Медведев записа впечатляващо постижение, спечелвайки трофея без нито един пробив срещу себе си през цялата седмица. Така той се изкачи до петата позиция в надпреварата за Финалите на ATP.

В същото време италианецът Флавио Коболи допусна поражение на полуфиналите в Лион от Лоренцо Мусети с 4:6, 6:2, 7:5. Въпреки това Коболи остава сред основните претенденти в челната петица. Успоредно с това Тейлър Фриц се включи мощно в битката, след като надигра сънародника си Томи Пол с 6:3, 7:5 в Лион и стигна до финала, събирайки ценен актив за финалния спринт.

Сръбският шампион Новак Джокович не игра през изминалата седмица и се намира на 11-о място в живата ранглиста за Торино с актив от 2840 точки. Той изостава с 319 точки от деветия Рафаел Ходар, който заема последната квалификационна позиция с 3159 точки.

Джокович има пред себе си точно два турнира, за да навакса изоставането: ATP 500 в Базел, където участва с уайлд кард, и

Джокович има пред себе си точно два турнира, за да навакса изоставането: ATP 500 в Базел, където участва с уайлд кард, и "Мастърс" 1000 в Париж. Тъй като двата турнира предлагат максимален актив от 1500 точки, неговият теоретичен таван е 4340 точки.

Математическите сметки показват, че спечелването на титлите и в Базел, и в Париж гарантира на Джокович класиране за Торино без значение от резултатите на останалите тенисисти. При спечелване на титлата в Базел (500 точки) и класиране поне на четвъртфинал в Париж, той също ще има отлични шансове да прескочи конкурентите пред себе си. В случай че стигне само финал в Швейцария (330 точки), сърбинът ще трябва да се изравни или да изпревари резултата на Ходар във Франция, за да си осигури място сред най-добрите осем за годината.

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