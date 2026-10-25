Очаквайте на живо: Гран При на САЩ, ще има ли нов шампион във Формула 1?

Надпреварата за Гран При на САЩ дава на Андреа Кими Антонели първият шанс да си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година. Именно италианецът ще стартира от полпозишъна на „Пистата на Америките“, разделяйки първата редица с Макс Верстапен.
За да стане шампион днес, Антонели трябва да спечели с поне 23 точки повече от съотборника си Джордж Ръсел и 14 повече от Люис Хамилтън, които ще потеглят от третия ред, като седемкратният шампион ще стартира пети, а Ръсел – шести. Пред двамата от втората редица ще тръгнат Исак Хаджар и Шарл Леклер, докато Оскар Пиастри и Ландо Норис ще поделят четвъртия ред пред Лиам Лоусън и Пиер Гасли, които ще допълнят челната десетка.
Състезанието за Гран При на САЩ, 18-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 22:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google