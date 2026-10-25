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Очаквайте на живо: Гран При на САЩ, ще има ли нов шампион във Формула 1?

  • 25 окт 2026 | 21:00
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Надпреварата за Гран При на САЩ дава на Андреа Кими Антонели първият шанс да си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година. Именно италианецът ще стартира от полпозишъна на „Пистата на Америките“, разделяйки първата редица с Макс Верстапен.

За да стане шампион днес, Антонели трябва да спечели с поне 23 точки повече от съотборника си Джордж Ръсел и 14 повече от Люис Хамилтън, които ще потеглят от третия ред, като седемкратният шампион ще стартира пети, а Ръсел – шести. Пред двамата от втората редица ще тръгнат Исак Хаджар и Шарл Леклер, докато Оскар Пиастри и Ландо Норис ще поделят четвъртия ред пред Лиам Лоусън и Пиер Гасли, които ще допълнят челната десетка.

Състезанието за Гран При на САЩ, 18-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 22:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

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