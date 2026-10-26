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Вълна от оттегляния разтърси турнира в Токио

  • 26 окт 2026 | 06:56
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Вълна от оттегляния разтърси турнира в Токио

ТурнирътToray Pan Pacific Open от сериите WTA 500 в Токио, който се провежда от 26 октомври до 1 ноември 2026 година, претърпя сериозни промени в основната си схема. Общо шест водещи тенисистки официално оттеглиха заявките си за участие в японската столица, което принуди организаторите бързо да попълнят местата с нови състезателки.

Най-значимата новина е свързана с Ига Швьонтек. Полската звезда реши да сложи ранен край на състезателния си сезон 2026 заради продължаваща контузия в лявото бедро, която я измъчваше и по време на полуфинала в Ухан. Поради това нейното място в основната схема бе заето от чехкинята Никола Бартункова.

Украинката Елина Свитолина също няма да играе в Токио. Оттеглянето ѝ идва непосредствено след публичното съобщение за развода ѝ с Гаел Монфис. Тъй като Свитолина вече си осигури класиране за Финалите на WTA, тя предпочита да почива и да се подготви за турнира в Индиън Уелс. Мястото ѝ в Токио все още не е заето.

Американката Джесика Пегула отказва участие поради натрупана умора след изтощителната серия от турнири на твърди кортове. Негова заместничка е сънародничката ѝ Ан Ли. Младата надежда Ива Йович също пропуска надпреварата заради физическо изтощение след интензивен сезон и ще бъде заменена от китайката Уан Синю.

Марта Костюк от Украйна се оттегля поради подновена болка в лявата китка, която я принуди да се откаже още в Нинбо, като нейното място се заема от испанката Кристина Букша. Анна Калинская пропуска турнира заради продължаващо заболяване и физически проблеми, а нейното място бе дадено на французойката Диан Пари.

Въпреки липсата на няколко от водещите имена в световната ранглиста, състезанието в "Ариаке Колизеум" запазва високата си стойност. Схемата се оглавява от световната номер 1 Елена Рибакина от Казахстан, а сред поставените са още защитничката на титлата Белинда Бенчич, Мая Чвалинска, Диана Шнайдер и местната любимка Наоми Осака.

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