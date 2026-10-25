Съставите на Удинезе и Милан

Удинезе приема Милан на "Фриули" в последния мач от осмия кръг на Серия А.



Домакините са в тежка криза с пет поредни поражения в първенството, докато „росонерите“ търсят реакция след загубата с 0:3 от Борнемут в Лига Европа. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на срещата в реално време.

Starting XI 🙌⚪️⚫️ #UdineseMilan https://t.co/GNS7YvTB55 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) October 25, 2026

УДИНЕЗЕ - МИЛАН

СЕРИЯ А, VIII КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Удинезе: 40. Мадука Окойе, 14. Джеймс Абанкуа, 27. Кристиан Кабаселе, 16. Матео Палма, 23. Мергим Войвода, 24. Якуб Пьотровски, 8. Йеспер Карлстрьом, 11. Асан Камара, 30. Георги Чакветадзе, 32. Юрген Екеленкамп, 9. Кейнан Дейвис

Старши треньор: Коста Руняич

Милан: 16. Майк Менян, 23. Фикайо Томори, 5. Кони Де Винтер, 31. Страхиня Павлович, 13. Санкун Диавара, 20. Омари Хътчинсън, 14. Лука Модрич, 30. Ардон Яшари, 33. Давиде Бартесаги, 11. Кристиан Пулишич, 9. Гонсало Рамош

Старши треньор: Рубен Аморим

НАЧАЛО: 25 октомври 2026 г. (неделя) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Фриули", Удине (Италия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Матео Марченаро (Италия)

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