Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Удинезе

Съставите на Удинезе и Милан

  • 25 окт 2026 | 20:45
  • 508
  • 0
Съставите на Удинезе и Милан

Удинезе приема Милан на "Фриули" в последния мач от осмия кръг на Серия А.

Домакините са в тежка криза с пет поредни поражения в първенството, докато „росонерите“ търсят реакция след загубата с 0:3 от Борнемут в Лига Европа. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на срещата в реално време.

УДИНЕЗЕ - МИЛАН

СЕРИЯ А, VIII КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Удинезе: 40. Мадука Окойе, 14. Джеймс Абанкуа, 27. Кристиан Кабаселе, 16. Матео Палма, 23. Мергим Войвода, 24. Якуб Пьотровски, 8. Йеспер Карлстрьом, 11. Асан Камара, 30. Георги Чакветадзе, 32. Юрген Екеленкамп, 9. Кейнан Дейвис
Старши треньор: Коста Руняич

Милан: 16. Майк Менян, 23. Фикайо Томори, 5. Кони Де Винтер, 31. Страхиня Павлович, 13. Санкун Диавара, 20. Омари Хътчинсън, 14. Лука Модрич, 30. Ардон Яшари, 33. Давиде Бартесаги, 11. Кристиан Пулишич, 9. Гонсало Рамош
Старши треньор: Рубен Аморим

НАЧАЛО: 25 октомври 2026 г. (неделя) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Фриули", Удине (Италия)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Матео Марченаро (Италия)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Не знам какво предстои, призна Майкъл Карик

Не знам какво предстои, призна Майкъл Карик

  • 25 окт 2026 | 20:20
  • 1842
  • 0
Гьозтепе набра скорост с още един успех и гледа към Фенербахче

Гьозтепе набра скорост с още един успех и гледа към Фенербахче

  • 25 окт 2026 | 20:06
  • 3123
  • 0
Дженоа надви Венеция и се отдалечи от опасната зона

Дженоа надви Венеция и се отдалечи от опасната зона

  • 25 окт 2026 | 19:42
  • 480
  • 0
Многото проблеми не повлияха на Байерн, баварците страдаха, но загряха добре за “Дер Класикер”

Многото проблеми не повлияха на Байерн, баварците страдаха, но загряха добре за “Дер Класикер”

  • 25 окт 2026 | 20:27
  • 5410
  • 3
Умората си пролича при евробойците Селта и Бетис

Умората си пролича при евробойците Селта и Бетис

  • 25 окт 2026 | 19:18
  • 822
  • 0
Дъглас Луис върна Ювентус на победния път

Дъглас Луис върна Ювентус на победния път

  • 25 окт 2026 | 21:00
  • 3284
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Барселона и Реал Мадрид за Ел Класико

Съставите на Барселона и Реал Мадрид за Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 20:48
  • 1970
  • 1
Очаквайте на живо: Гран При на САЩ, ще има ли нов шампион във Формула 1?

Очаквайте на живо: Гран При на САЩ, ще има ли нов шампион във Формула 1?

  • 25 окт 2026 | 21:00
  • 274
  • 0
Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 14350
  • 57
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

  • 25 окт 2026 | 17:54
  • 15458
  • 15
Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

  • 25 окт 2026 | 17:45
  • 31448
  • 113