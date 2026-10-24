Даниил Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

Защитаващият титлата си Даниил Медведев се класира за втора поредна година за финала на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТП 250 в Алмати (Казахстан) с награден фонд над 1 милиона долара.

Поставеният под номер 1 руснак надделя над представителя на домакините и трети в схемата Александър Бублик с 6:3 и отказ на Бублик поради контузия.

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„Надявам се само да не е нищо сериозно. В началото на мача видях, че се затруднява да се движи, така че трябваше да продължа да се опитвам да спечеля, защото това е единственият начин на тенис корта. Но просто се надявам да не е нищо сериозно и се надявам, че ще се завърне възможно най-скоро“, каза Медведев за Бублик.

Руснакът, който е спечелил 37 мача на твърди кортове, най-много в АТП през 2026 година, сега е с баланс 10-1 на турнира в Алмати.

На финала утре Медведев ще спори с Николоз Басилашвили (Грузия), който елиминира номер 7 Стефанос Циципас (Гърция) с 6:4, 6:7(5), 6:3.

Басилашвили показа солидно представяне, за да достигне до първия си финал в АТП от Доха през 2022 година. Грузинецът стана четвъртият квалификант, достигнал до финал на сингъл този сезон.

Независимо от резултата в неделя, 34-годишният Басилашвили гарантирано ще се завърне в топ 100 на световната ранглиста в понеделник за първи път от месец ноември миналата година.

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Снимки: Gettyimages